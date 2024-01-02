POCO X6 Pro 5G ve POCO M6 Pro 4G lansmandan önce ortaya çıktı

Çinli teknoloji devi Xiaomi çok yakında yeni akıllı telefonlarını piyasaya sunacak. Şirketin alt markası olan POCO etiketiyle raflarda boy göstermesi beklenen yeni X6 Pro 5G ve M6 Pro 4G modelleri için geri sayım başlamış durumda. Heyecan yaratan cihazlar için resmi lansman tarihi henüz açıklanmasa da telefonların tüm merak edilen detayları gün yüzüne çıktı.

POCO’nun yeni fiyat-performans odaklı telefonlarının tasarımları, özellikleri ve satış fiyatları belli oldu. Lansmandan önce adeta tüm sürprizi bozulan modeller, yakında küresel pazarda tüketicilerin karşısına çıkacak.

Yeni POCO modelleri için geri sayım başladı

91mobiles tarafından aktarılan bilgilere göre Xiaomi çok yakında POCO M6 5G, POCO X6 5G, POCO X6 Pro 5G ve POCO M6 Pro 4G cihazlarını piyasaya sunacak. Sızdırılan görsellere göre X6 5G’de siyah, mavi ve beyaz renk seçenekleri yer alacak. X6 Pro 5G’nin siyah, gri ve sarı renkleri olacak.

Her iki cihaz da birbirine benzer tasarımlarla gelecek ve ön tarafta aynı delik çentik detayını taşıyacak. M6 Pro 4G’nin ise siyah, mavi ve mor renklere sahip olacağı aktarılıyor.

POCO X6 Pro 5G özellikleri ve fiyatı

Peki ya POCO’nun yeni telefonlarından neler bekleniyor? İddialara göre POCO X6 Pro 5G modelinde 1.5K çözünürlük kalitesi ve 120 Hz akıcılıkta yenileme hızına sahip olan 6,67 inç LTPS ekran bulunacak. Cihaz Mediatek tarafından geliştirilen performans canavarı Dimensity 8300 Ultra çipini kalbinde taşıyacak.

12 GB RAM ve 512 GB dahili depolama alanıyla gelmesi beklenen modelde 67 watt hızlı şarj desteğine sahip olan 5.000 mAh’lik geniş pil kapasitesinden yararlanılacak. Mobil fotoğrafçılar için de kaliteli çözümler vaat eden cihazda 67 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP makro kamera bulunacak.

Paras Giuliani tarafından aktarılan iddialara göre POCO X6 Pro 5G modeli Avrupa’da 8 GB RAM kapasitesi ve 256 GB dahili depolama alanına sahip sürümüyle 349 Euro karşılığında satılacak. Bu rakamlar güncel kur oranına göre vergiler hariç yaklaşık 11 bin TL’ye tekabül ediyor.

POCO M6 Pro 4G özellikleri ve fiyatı

Şirketin bir diğer modeli olan POCO M6 Pro 4G de tıpkı X6 Pro 5G gibi 120 Hz yenileme hızına sahip 6,67 inç ekranla gelecek. Fakat ondan farklı olarak bu modelde POLED panel tercih edilecek ve Full HD+ çözünürlük kalitesi sağlanacak.

Mediatek Helio G99 yonga setinden güç alması beklenen telefonda 12 GB RAM kapasitesi ve 512 GB dahili depolama alanı yer alacağı öne sürülüyor. 67 watt turbo şarj desteğine sahip olacak telefonda 5.000 mAh pil sunulacak. Kamera setinde ise cihazın 64 MP ana kamera ve 16 MP selfie kamerasıyla karşımıza çıkacağı belirtiliyor.

İddialara göre POCO M6 Pro 4G modelinin Avrupa’daki satış fiyatı 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümüyle 419 Euro olacak. Bu rakamlar güncel kur oranına göre vergiler hariç yaklaşık 13 bin 500 TL’ye tekabül ediyor.