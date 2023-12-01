Redmi K70e dünya çapında POCO X6 Pro olarak piyasaya çıkacak

Çinli teknoloji devi Xiaomi kısa süre önce yeni uygun fiyatlı amiral gemisi akıllı telefon serisi olan Redmi K70 ailesi ile hayranları karşısına çıktı. Uzun bir süredir merakla beklenen seride, standart modelin yanı sıra K70 Pro ve K70e modelleri tanıtıldı. Ortaya çıkan son bilgilere göre şirket, serinin en bütçe dostu seçeneği olan Redmi K70e’yi dünya çapında POCO X6 Pro adı altında hayranlarıyla buluşturmayı planlıyor.

@ZionsAnvin adlı X (esi adıyla Twitter) kullanıcısı tarafından paylaşılan iddialara göre heyecanla beklenen Redmi telefonu, global çapta POCO markası altında raflarda boy göstermeye başlayacak. 2311DRK48G olarak tanımlanan bu cihaz, Tayland Ulusal Yayın ve Telekomünikasyon Komisyonu (NBTC) tarafından X6 Pro olarak isimlendiriliyor. Heyecanla beklenen cihaz, POCO X6’nın üst düzey seçeneği olarak seriye dahil olmaya hazırlanıyor.

POCO X6 Pro için geri sayım başladı

Tayland Ulusal Yayın ve Telekomünikasyon Komisyonu verilerine göre POCO X6 Pro’nun model numarası olan “2311DRK48” , Xiaomi’nin dün Çin pazarında Redmi K70E adıyla piyasaya sürdüğü 2311DRK48C cihazıyla köklerini paylaşıyor. Öte yandan cihaz, kısa süre önce BIS tarafından doğrulanan 2311DRK48I’nin aynı telefonun başka bir marka altında üretilmiş sürümü olabileceğine işaret ediyor.

Yakın zamanda piyasaya çıkması beklenen POCO X6 Pro ile birlikte Çinli teknoloji devi Xiaomi küresel çapta geniş bir kullanıcı tabanına hitap etmeyi planlıyor. Uygun fiyatlı ve yüksek performanslı yeni modelde şirket, son dönemlerde hızla büyümeye devam eden 5G bağlantı desteğine sahip akıllı telefon pazarında rakipleriyle daha sıkı bir rekabete hazırlanıyor.

Redmi K70e özellikleri

Şirketin Çin pazarında tanıttığı bazı modelleri farklı pazarlarda başka alt markaları üzerinden piyasaya sürme fikri, esas itibariyle Çinli markalar arasında oldukça yaygın bir şekilde tercih ediliyor. Kısa süre önce Xiaomi’nin piyasaya sürdüğü Redmi K70e’nin teknik özellikleri şu şekilde karşımıza çıkıyor: