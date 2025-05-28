Xiaomi HyperOS 2.2 (global) duyuruldu: Güncelleme hangi telefonlara gelecek?

Xiaomi, Android 15 tabanlı yeni HyperOS 2.2 güncellemesinin global sürümünü duyurdu.

Merakla beklenen güncelleme, bazı görsel değişikliklerin yanı sıra çeşitli performans ve kararlılık iyileştirmeleri sunuyor.

Xiaomi 15, Xiaomi 14 ve Redmi K80 serisi gibi modellerin güncellemeye erkenden ulaşacağı söyleniyor.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, HyperOS 2.3’ün geliştirilmesi üzerinde aktif olarak çalışmaya devam ediyor. Şirket ayrıca eşzamanlı olarak arayüzünün yeni sürümlerini yayınlama yönündeki küresel planını da sürdürüyor.

Xiaomi bugün HyperOS 2.2 güncellemesinin ilk küresel yayın dalgasını başlattı. Android 15 işletim sistemiyle çalışan yeni sürüm, kapsamlı yeni özellikler ortaya koyuyor. Kullanıcı arayüzü öğelerinde bazı görsel ayarlamalar getirmesinin yanı sıra performans ve kararlılık iyileştirmelerine de odaklanıyor.

HyperOS 2.2 güncellemesi ile gelen yenilikler

HyperOS 2.1‘in halefi olarak gelen yeni Xiaomi güncellemesi, yoğun bir şekilde performans iyileştirmelerine odaklanıyor. Ayrıca animasyonlarla ilgili de çeşitli dokunuşlar getiriliyor.

XiaomiTime’ın haberine göre şirket, uygulamaların açılması, geçişi ve kapatılmasının etkilerini iyileştiriyor. Aynı zamanda yeni animasyon kesintileri ve uygulamaların yatay olarak kapatılması için daha iyi davranışlar getirmeye özen gösteriyor.

Yine görsel kısımda yeni temalar ve efektler eklenerek kullanıcıya görsel açıdan daha zengin bir deneyim sunuluyor. Xiaomi, ekran kilidini açmak için yeni animasyon seçenekleri ekledi, bulanık duvar kağıdı seçeneği ekledi, açık renkli duvar kağıtları için metin gölgelerini iyileştiriyor.

Xiaomi ayrıca sistem hareketlerinde iyileştirmeler yapıyor ve kilit ekranı için özelleştirilebilir kısayollar seçeneği ile durum çubuğu simgeleri için özelleştirilebilir seçenekler ekliyor.

HyperOS 2.2 sürümü ayrıca Kamera uygulaması arayüzüne yeni bir görünüm getiriyor. Profesyonel mod, stil ve önceden ayarlanmış parametreleri karıştıran yeniden düzenlenmiş öğelerle basitleştiriliyor.

Ekran üzerindeki önizlemenin görüş alanı artırılıyor. Kamera sayfaları için yeni renk düzenleri ve yeni filigran seçenekleri de yer alıyor.

Arayüzün güncellenen versiyonu erişilebilirlik özelliklerindeki iyileştirmeler, yeni konum etkileşimleri ve Super Xiaoai Memory’nin piyasaya sürülmesi gibi diğer ilginç yönlerden de yeni özellikler getiriyor.

Erişilebilirlik için marka, TalkBack işlevselliğinde düzeltmeler uygulayarak, ses kaydedicide iyileştirmeler yaparak, ses kontrolünde ayarlamalar yaparak ve Hava Durumu’ndan Tarayıcı’ya, SMS’den Kontrol Merkezi’ne ve Ayarlar’a kadar çeşitli yerel uygulamalar için iyileştirilmiş sesli duyurular yaparak çeşitli sorunları ele alıyor.

Konum açısından sistem artık cihazın pilinin düşük olduğunu tespit ettiğinde şarj noktaları önerebilecek. Manuel bir seyahat güzergahı eklenmesine izin verebilecek.

HyperOS 2.2 alacak Xiaomi telefonlar belli oldu

Ortaya çıkan son raporlara göre markanın halihazırda Android 15 işletim sistemini çalıştıran tüm cihazları HyperOS 2.2 güncellemesini almaya hak kazanacak.

Xiaomi cihazlarının geniş bir yelpazesini kapsaması bekleniyor. HyperOS’un yeni sürümü için ön kullanılabilirlik takvimi şu şekilde karşımıza çıkıyor:

28 Mayıs’tan itibaren:

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15 Pro

Xiaomi 15

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14 Pro Titanium Edition

Xiaomi 14

Xiaomi MIX Fold 4

Xiaomi MIX Flip

Xiaomi Pad 7 Pro

Xiaomi Pad 7

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

Redmi K80 Pro

Redmi K80

Redmi K70 Extreme Edition

Redmi K70 Pro

Redmi K70

Redmi K70E

20 Haziran’a kadar:

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13

Xiaomi MIX Fold 3

Xiaomi Citizen 4 Pro

Xiaomi Pad 6 Max 14

Xiaomi Pad 6 Pro

Redmi K60 Extreme Edition

Redmi K60 Pro

Redmi K60

Redmi Turbo 4 Pro

Redmi Turbo 4

Redmi Turbo 3

Redmi Note 14 Pro+

Redmi Note 14 Pro

Redmi Note 14 5G

Temmuz: