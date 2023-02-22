PlayStation, oyun konsolu pazarının yüzde 70’ine hakim oldu

Microsoft ve Activision Blizzard’ın satın alımı ile ilgili bugünkü Avrupa Komisyonu toplantısında, oyun konsolu pazarı ile ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Dünya çapında konsol pazarına ilişkin güncel veriler ortaya çıktı. Microsoft Başkanı Brad Smith, Sony’nin dünya genelinde konsol pazarında büyük bir hakimiyete sahip olduğunu itiraf etti. PlayStation cihazlarının Xbox konsollarını açık ara bir farkla geride bırakarak zirveye oturduğu anlaşıldı.

PlayStation konsolları, Avrupa’da Xbox’ı açık ara farkla geçti

Microsoft Başkanı Brad Smith, Switch el konsolları ile etkileyici bir başarı elde ettiği açık olan Nintendo’nun verilerini tam olarak hesaplamadan, oyun konsolu pazarında Avrupa’da Microsoft şirketinin yüzde 20 paya sahip olduğunu belirtti. Kalan yüzde 80’lik payın ise Sony firmasına ait olduğu vurgulandı.

Açıklanan bilgiler doğrultusunda Avrupa kıtasında satılan her 5 konsoldan birinin Xbox One ya da Xbox Series X/S olduğu görülüyor. 5 konsolun kalan dördünün ise PlayStation 4 ya da PlayStation 5 olduğu belirtiliyor.

Sony’nin kendi ülkesindeki pazar payı yüzde 96 oldu

Japonya pazarında ise aradaki fark daha büyük. Japon menşeili bir şirket olan Sony, kendi ülkesinde yüzde 96’lık devasa bir pazar payına sahip. Xbox konsolları ise pazarın yalnızca yüzde 4’lük oldukça küçük bir kısmını oluşturuyor.

Fakat yine de bu pazar paylarının yalnızca PlayStation ve Xbox konsollarını kapsadığını hatırlatmakta yarar var. Zira Japonya’da oyun konsolu pazarının asıl hakimi Nintendo olarak biliniyor. Nintendo Switch el konsolları ile adından sıkça söz ettiren şirket, yıllardır ülkesinde pazara hakim bir konumda bulunuyor. Öte yandan mobil oyunların da Japonya’da oldukça rağbet gördüğü, hem kullanıcı sayısı hem de harcama bakımından büyük bir ilgiyle karşılandığı biliniyor.

Küresel olarak ise veriler daha farklı. Dünya çapında iki şirket arasındaki oran yüzde 70’e yüzde 30 olarak göze çarpıyor. Sony burada da yine pazar lideri unvanına sahip oluyor. Global çapta PlayStation’ın Xbox’tan iki kat daha fazla sonuç alabileceği anlaşılıyor. Öte yandan Microsoft’in en iyi sonuçları aldığı pazar olan Amerika Birleşik Devletleri’nden gelen verileri paylaşmadığı da dikkatlerden kaçmıyor. Tahminlere göre ABD’de Xbox’ın pazar payı PlayStation ile daha sıkı bir rekabet içerisinde.

Microsoft, Sony ile anlaşma imzalamak istiyor

Microsoft’un Activision Blizzard’ı satın alması planında ana rakip, Sony olarak biliniyor. Microsoft lideri Brad Smith, “Sony tüm enerjisini bu müzakereyi engellemeye harcayabilir ya da endişelendiğini söylediği şeyi, özellikle de gelecekte Call of Duty’ye erişimi düzelten bir anlaşmaya varmak için bizimle oturabilir” açıklamasında bulundu.

Brad Smith, esas olarak PlayStation için Call of Duty serisinin kalıcılığı ile ilgili olarak Sony ile bir anlaşma imzalamayı planladığını açıkça belirtiyor. Şimdilik bir anlaşma yapmadıklarını, fakat ilerleyen süreçte bunun mümkün olabileceğini sözlerine ekliyor.