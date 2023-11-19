Performans canavarı Redmi Note 12 Pro için indirim fırsatı

Çinli teknoloji devi Xiaomi tarafından bu yılın Mart ayında piyasaya sürülen 4G bağlantı desteğine sahip Redmi Note 12 Pro modeli kullanıcılar için şık tasarım ve güçlü performans unsurlarını bir araya getiriyor. 6,67 inçlik büyük bir ekranla karşımıza çıkan akıllı telefon, 108 MP ana kamerasıyla mobil fotoğrafçılar için iddialı bir izlenim uyandırıyor. 8 GB’a kadar RAM ve 5.000 mAh’lik geniş pil kapasitesiyle gelen cihazda Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 732G çipine yer veriliyor.

Geçtiğimiz aylarda Xiaomi tarafından resmi olarak ülkemizde satışa sunulmaya başlayan Redmi Note 12 Pro, şimdi cazip bir fiyat indirimi ile hayranları karşısına çıktı. Fiyat-performans odaklı yeni bir akıllı telefon satın almak isteyen kullanıcılar için ideal bir seçenek olarak görünen cihaz, kendi segmentinde en iddialı opsiyonlar arasında dikkatleri üzerine çekiyor.

Redmi Note 12 Pro için özel Kasım ayına özel indirim geldi

Xiaomi’nin uygun fiyatlı akıllı telefonu, 8 GB RAM kapasitesi ve 256 GB dahili depolama alanı seçeneğiyle şu anda Amazon’da Kasım ayında özel olarak 11 bin 729 TL karşılığında satılıyor. Kutudan çıkar çıkmaz Android 13 tabanlı MIUI 14 kullanıcı arayüzüyle çalışmaya başlayan cihaz, kullanıcılara 4G bağlantı desteği sunuyor.

Geniş pil kapasitesi sayesinde kullanıcı dostu bir deneyime kapı aralayan model, aynı zamanda hızlı şarj gücüyle de dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. 6,67 inç Full HD+ çözünürlüğe sahip AMOLED ekranla gelen model, 67 watt hızlı şarj desteğiyle öne çıkıyor. Büyük depolama alanına ek olarak microSD kart desteğini de içeren model, normal şartlarda piyasaya ortalama 12 bin 599 TL’lik fiyat etiketiyle listeleniyor.

Redmi Note 12 Pro teknik özellikleri