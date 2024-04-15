OnePlus yeni amiral gemisi tablet cihazı için kolları sıvadı. Üst düzey bir performansa ev sahipliği yapması beklenen OnePlus Tab 2 modelinin çıkış tarihi ve teknik özellikleri belli oldu. Merakla beklenen cihaz için geri sayım başladı.

OnePlus’ın yeni tablet ne yazık ki beklenenden daha geç bir tarihte tüketicilerle buluşacak. OnePlus Pad 2’nin selefi olarak da bilinen markanın ilk tableti, geçen yılın Şubat ayında piyasaya sürülmüştü. Ne yazık ki serinin yeni modeli için bir süre daha beklememiz gerekecek gibi görünüyor. İşte ayrıntılar…

OnePlus Pad 2 çıkış tarihi ne zaman?

Şimdiye kadar OnePlus’ın yeni tableti için herhangi bir tarih açıklaması ortaya çıkmamıştı. Şirket halen daha bu konuda sessizliğini devam ettirirken, yaptığı isabetli tahminlerle adından sıkça söz ettiren ve teknoloji tutkunlarının güvenini toplayan Max Jambor’dan bununla alakalı dikkat çekici yeni bir iddia geldi.

Max Jambor’un iddialarına göre merakla beklenen OnePlus Pad 2 modelinin çıkış tarihi 2024’ün ikinci yarısında gerçekleşecek. Serinin ilk modelinin geçen yılın Şubat ayında tanıtıldığı düşünüldüğünde, şirketin yaklaşık bir buçuk yıl sonra yeni bir modelle hayranları karşısına çıkmaya hazırlandığı anlaşılıyor.

OnePlus Pad2 will be launched in the second half of 2024 — Max Jambor (@MaxJmb) April 12, 2024

Ancak yine de OnePlus Pad 2 çıkış tarihi hakkında şirketten resmi bir doğrulama gelmediğini hatırlatmakta yarar var. Yine de ilerleyen haftalarda markadan konuya ilişkin resmi açıklamanın geleceği tahmin ediliyor.

OnePlus Pad 2 teknik özellikleri ile ilgili bilgiler ise şimdilik oldukça sınırlı durumda. Fakat tahminlere göre merakla beklenen cihaz, OPPO Pad 3 modeliyle benzer özelliklere sahip olacak. Bu doğrultuda modelin Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ya da MediaTek Dimensity 9300 yonga setinden güç alacağı tahmin ediliyor.

OnePlus Pad özellikleri

OnePlus Pad 2’nin selefi olan OnePlus Pad geçen yılın Şubat ayında iddialı özelliklerle karşımıza çıkmıştı. Cihazda 11,61 inçlik büyük IPS LCD ekran yer alırken; buna ek olarak 1B renk, Dolby Vision, HDR10+ desteği, 144 Hz yenileme hızı, 2000 x 2800 piksel çözünürlük kalitesi ve 500 nit tepe parlaklık bulunuyordu.

MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 9000 çipini kalbinde taşıyan OnePlus Pad, 12 GB’a kadar RAM kapasitesi ve 256 GB’a kadar dahili depolama alanıyla gelmişti. 67 watt hızlı şarj desteğine sahip cihazda 9.510 mAh’lik devasa bir batarya sunulmuştu.

500 Euro fiyat etiketiyle piyasaya çıkan tablet modelinde 13 MP ana kamera ve 8 MP’lik bir selfie kamerası yer aldı. Son olarak cihaz kutudan çıkar çıkmaz Android 13 işletim sistemini temel alan OxygenOS 13.1 arayüzüyle kullanıcılara hizmet sağladığını belirtmekte yarar var.