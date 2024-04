OnePlus yeni amiral gemisi tablet cihazı için kolları sıvadı. Üst düzey bir performansa ev sahipliği yapması beklenen OnePlus Tab 2 modelinin çıkış tarihi ve teknik özellikleri belli oldu. Merakla beklenen cihaz için geri sayım başladı.

OnePlus’ın yeni tablet ne yazık ki beklenenden daha geç bir tarihte tüketicilerle buluşacak. OnePlus Pad 2’nin selefi olarak da bilinen markanın ilk tableti, geçen yılın Şubat ayında piyasaya sürülmüştü. Ne yazık ki serinin yeni modeli için bir süre daha beklememiz gerekecek gibi görünüyor. İşte ayrıntılar…

Şimdiye kadar OnePlus’ın yeni tableti için herhangi bir tarih açıklaması ortaya çıkmamıştı. Şirket halen daha bu konuda sessizliğini devam ettirirken, yaptığı isabetli tahminlerle adından sıkça söz ettiren ve teknoloji tutkunlarının güvenini toplayan Max Jambor’dan bununla alakalı dikkat çekici yeni bir iddia geldi.

Max Jambor’un iddialarına göre merakla beklenen OnePlus Pad 2 modelinin çıkış tarihi 2024’ün ikinci yarısında gerçekleşecek. Serinin ilk modelinin geçen yılın Şubat ayında tanıtıldığı düşünüldüğünde, şirketin yaklaşık bir buçuk yıl sonra yeni bir modelle hayranları karşısına çıkmaya hazırlandığı anlaşılıyor.

OnePlus Pad2 will be launched in the second half of 2024

— Max Jambor (@MaxJmb) April 12, 2024