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    Performans canavarı OnePlus Pad 2’nin çıkış tarihi ve özellikleri belli oldu

    Merakla beklenen performans canavarı OnePlus Pad 2 cihazının çıkış tarihi ve teknik özellikleri belli oldu.
    OnePlus Pad 2 çıkış tarihi
    Görsel: OnePlus

    OnePlus yeni amiral gemisi tablet cihazı için kolları sıvadı. Üst düzey bir performansa ev sahipliği yapması beklenen OnePlus Tab 2 modelinin çıkış tarihi ve teknik özellikleri belli oldu. Merakla beklenen cihaz için geri sayım başladı.

    OnePlus’ın yeni tablet ne yazık ki beklenenden daha geç bir tarihte tüketicilerle buluşacak. OnePlus Pad 2’nin selefi olarak da bilinen markanın ilk tableti, geçen yılın Şubat ayında piyasaya sürülmüştü. Ne yazık ki serinin yeni modeli için bir süre daha beklememiz gerekecek gibi görünüyor. İşte ayrıntılar…

    OnePlus Pad 2 çıkış tarihi ne zaman?

    Şimdiye kadar OnePlus’ın yeni tableti için herhangi bir tarih açıklaması ortaya çıkmamıştı. Şirket halen daha bu konuda sessizliğini devam ettirirken, yaptığı isabetli tahminlerle adından sıkça söz ettiren ve teknoloji tutkunlarının güvenini toplayan Max Jambor’dan bununla alakalı dikkat çekici yeni bir iddia geldi.

    Max Jambor’un iddialarına göre merakla beklenen OnePlus Pad 2 modelinin çıkış tarihi 2024’ün ikinci yarısında gerçekleşecek. Serinin ilk modelinin geçen yılın Şubat ayında tanıtıldığı düşünüldüğünde, şirketin yaklaşık bir buçuk yıl sonra yeni bir modelle hayranları karşısına çıkmaya hazırlandığı anlaşılıyor.

    Ancak yine de OnePlus Pad 2 çıkış tarihi hakkında şirketten resmi bir doğrulama gelmediğini hatırlatmakta yarar var. Yine de ilerleyen haftalarda markadan konuya ilişkin resmi açıklamanın geleceği tahmin ediliyor.

    OnePlus Pad 2 teknik özellikleri ile ilgili bilgiler ise şimdilik oldukça sınırlı durumda. Fakat tahminlere göre merakla beklenen cihaz, OPPO Pad 3 modeliyle benzer özelliklere sahip olacak. Bu doğrultuda modelin Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ya da MediaTek Dimensity 9300 yonga setinden güç alacağı tahmin ediliyor.

    OnePlus Pad özellikleri

    OnePlus Pad 2’nin selefi olan OnePlus Pad geçen yılın Şubat ayında iddialı özelliklerle karşımıza çıkmıştı. Cihazda 11,61 inçlik büyük IPS LCD ekran yer alırken; buna ek olarak 1B renk, Dolby Vision, HDR10+ desteği, 144 Hz yenileme hızı, 2000 x 2800 piksel çözünürlük kalitesi ve 500 nit tepe parlaklık bulunuyordu.

    OnePlus Pad
    Görsel: OnePlus

    MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 9000 çipini kalbinde taşıyan OnePlus Pad, 12 GB’a kadar RAM kapasitesi ve 256 GB’a kadar dahili depolama alanıyla gelmişti. 67 watt hızlı şarj desteğine sahip cihazda 9.510 mAh’lik devasa bir batarya sunulmuştu.

    500 Euro fiyat etiketiyle piyasaya çıkan tablet modelinde 13 MP ana kamera ve 8 MP’lik bir selfie kamerası yer aldı. Son olarak cihaz kutudan çıkar çıkmaz Android 13 işletim sistemini temel alan OxygenOS 13.1 arayüzüyle kullanıcılara hizmet sağladığını belirtmekte yarar var.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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