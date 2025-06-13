OnePlus Nord CE 5 özellikleri Geekbench’te görüldü

OnePlus'ın yeni orta seviye telefonu Temmuz ayında resmiyet kazanacak.,

Merakla beklenen OnePlus Nord CE 5 cihazı Dimensity 8350 çipiyle donatılacak. Android 15 işletim sistemiyle çalışacak telefonda 8 GB RAM kapasitesi yer alacak.

OnePlus Nord CE 5 modeli 8 Temmuz tarihinde resmi olarak piyasaya çıkacak. Merakla beklenen performans canavarı akıllı telefon için geri sayım başlarken, lansmana oldukça sınırlı bir süre kalan cihazla alakalı yeni detaylar sızdırıldı.

Yavaş yavaş tüm sırlarını ortaya çıkaran orta sınıf OnePlus Nord C 5 akıllı telefon modeli, yakın zamanda Geekbench 6 kıyaslama platformunda ortaya çıktı Bu veritabanı cihazın bazı teknik özelliklerini doğruladı. Aynı zamanda önceki söylentileri daha da güçlendirdi. İşte detaylar…

OnePlus Nord CE 5 teknik özellikleri belli oldu

Çok yakında duyurulması beklenen OnePlus Nord CE 5’in Dimensity 8350 işlemci ile donatılacağı ortaya çıktı. Bu işlemci, 8 GB RAM ile çevrili olacak. Yazılım tarafında ise akıllı telefon Android 15 işletim sistemini çalıştıracak.

Tek çekirdekte 1.321 puan ve çok çekirdekte 4.082 puanla Geekbench 6’da elde edilen puanlar, Nord CE 5’in orta sınıf akıllı telefon pazar segmentindeki konumunu doğrulamakla kalmıyor, aynı zamanda cihazın yeterliden daha fazla performans sunabileceğini de bizlere gösteriyor.

Geekbench’te ortaya çıkan bu sonuçlar, çoklu görevden internette gezinmeye, oyunları ve daha zorlu uygulamaları çalıştırmaya kadar günlük aktiviteleri tereddüt etmeden halletme yeteneği anlamına geliyor.

Son onaylara ek olarak, OnePlus Nord CE 5 ile ilgili olarak ortaya çıkan diğer özelliklerden de kısaca bahsedelim. Söylentilere göre cihaz 120 Hz yenileme hızına sahip büyük bir 6,7 inç OLED ekranla karşımıza çıkacak.

Kamera setinde 50 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı lens yer alacak oluşacak. Ön kamera ise 16 MP’lik bir selfie kamerası bulunacak olacak.

Depolama kısmında cihaz 256 GB dahili belleğe sahip olacak. Bu da uygulamalar, fotoğraflar ve videolar için yeterli alan sunacak. Dikkat çekici güçlü bir nokta ise 80W hızlı kablolu şarjla desteklenen 7.100 mAh pil kapasitesi olacak.