Palworld ve 4 oyun daha GeForce Now’a geliyor

PocketPair tarafından geliştirilip yayınlanan ve “silahlı Pokemon oyunu” olarak nitelendirilen Palworld kısa sürede büyük bir ilgi topladı. Bu yılın Ocak ayında yayınlanan ve etkileyici bir satış başarısı elde eden Palworld bu hafta GeForce Now platformuna geliyor.

Elbette ki GeForce Now hizmetinin bu haftaki tek sürprizi Palworld olmayacak. Bunun yanı sıra Men of War II, Die by the Blade, Colony Survival ve Tomb Raider: Definitive Edition oyunları da platformda kullanıcılarla buluşacak. Tomb Raider oyunu Xbox ve PC için Game Pass üzerinden kullanıcılara sunulacak. Bunun dışındaki diğer oyunlar ise Steam platformu üzerinden sağlanacak.

Palworld olağanüstü bir başarı kaydetti

Kısa süre içinde büyük bir dikkat toplamayı başaran Palworld oyunu Ocak ayının sonlarına doğru Steam platformunda yayınlandı. Silahlı Pokemon oyunu olarak nitelendirilen yapım, geniş silah yelpazesi ve yetişkinlere hitap eden benzeri unsurları sayesinde rakiplerini geçip öne çıktı.

Büyük bir başarıya imza atan Palworld, her ne kadar başlangıç aşamasında olağanüstü bir ivme yakalasa da ne yazık ki oyunun bu istikrarını koruması pek de uzun sürmedi. Nisan ayına geldiğimizde oyuncu tabanının yaklaşık yüzde 97’si oyuna veda etti.

Ancak buna rağmen Palworld’ün ulaştığı benzersiz popülarite, piyasadaki birçok stüdyoyu da benzeri oyunlar geliştirmek için hareketlendirdi. Bu konuda öne çıkan isimlerden bir tanesi de Tencent oldu. Çinli teknoloji devi, Palworld’den ilham alan yeni bir oyun tasarlamak için kolları sıvadı.

PocketPair CEO’sundan açıklama geldi

PocketPair CEO’su Takuro Mizobe, halihazırda geliştirme aşamasında olan Palworld benzeri oyunlar ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Tencent’in Palworld’e benzer bir yapıya sahip olan Auroria adlı yeni oyunu için çalışmalara başlaması, PocketPair ekibinin gözlerini üzerine çekti.

Şirketin CEO koltuğunda oturan Mizobe, gelen tüm tepkilere rağmen Palworld klonu oyunlar üretilmesine karşı memnuniyet duyduğunu ifade etti. Mizobe’nin konuya ilişkin ifadeleri şu şekilde oldu:

“Tencent zaten bir Palworld klonu üretiyor. Çin’de birçok stüdyo eş zamanlı olarak mobil cihazlar için Palworld klonları geliştiriyor ve bütçeler 10 milyar yen civarında. Bu da Palworld’e yaptığımız yatırımın yüz katı kadar.”

Peki ya siz GeForce NOW platformunda ücretsiz yayınlanacak Palworld oyunu ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.