Silahlı Pokemon oyunu Palworld, Steam listelerini alt üst etti

Silahlı Pokemon oyunu olarak da anılan Palworld kısa sürede Steam platformuna damga vurmayı başardı. Pokemon dünyasından izler taşıyan oyun adeta ilgi odağı haline gelerek Steam’de en çok oynanan oyunlar arasına yerleşti. 600 binden fazla eşzamanlı oyuncuyla çarpıcı bir rekora imza atan yapım, şu anda Steam’in en çok oynanan ikinci oyunu olarak karşımıza çıkıyor.

Steam ve Epic Games platformlarında toplamda 700 bin eşzamanlı oyuncu sayısına ulaşmayı başaran oyun, bağımsız bir Japon geliştirici olan Pocket Pair imzası taşıyor. Xbox Game Pass abonelerinin de erişimine açılan yapım şimdiden diğer popüler oyunları gölgede bıraktı. Apex Legends, PUBG ve Dota 2 gibi sevilen oyunları geçen oyun, Valve tarafından yayınlanan Counter-Strike 2’nin arkasına geçerek ikinciliğini eline aldı.

Palworld oyunu ayrıca elde ettiği gelir açısından da yine Steam listelerine damgasını vurmayı başardı. Warframe, Baldur’s Gate 3 ve EA Sports FC 24 gibi sevilen yapımları geçmeyi başaran oyun listenin zirvesinde kendine yer buldu.

Geliştirici ekipten açıklama geldi

Yalnızca dört kişiden oluşan küçük bir başlangıç ekibiyle hayata geçen Pokemon oyunu, potansiyelinin anlaşılmasıyla birlikte daha kalabalık bir ekibi arkasına aldı. PvP modu, işçilik sistemi için yeni güncellemeler, Raid Boss özelliği ve takas yetenekleri gibi bir dizi yeniliğin çok yakında karşımıza çıkacağı açıklandı.

Geliştirici ekip Pocket Pair, X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı açıklamada, bazı oyuncuların karşılaştıkları bağlantı sorunlarına ilişkin detayları verdi. Oyunseverlere gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür eden şirket şu ifadeleri kullandı:

Hello everyone,

Regarding the connection issues when trying to host co-op:

The number of players exceeded 700,000 concurrent players, and a problem occurred in the Epic Games backend. We had an emergency meeting with the Epic Games team and had them add an update to the Epic… — Palworld (@Palworld_EN) January 20, 2024

“Herkese merhaba, İşbirliğine ev sahipliği yapmaya çalışırken karşılaşılan bağlantı sorunlarıyla ilgili olarak: Oyuncu sayısı 700.000 eş zamanlı oyuncuyu aştı ve Epic Games’te bir sorun oluştu. Epic Games ekibiyle acil bir toplantı yaptık ve kısa sürede platforma bir güncelleme eklemelerini istedik. Bunun, Xbox ve PC’de ortak oyun oyunları barındırırken ortaya çıkan bağlantı hatalarını ve sorunları çözdüğünü doğruladık. Bağlantıda bir iyileşme fark edeceksiniz ve hatalar kısa sürede kaybolmaya başlayacaktır. Palworld’e verdiğiniz sürekli destek için teşekkür ederiz.”

Palworld sistem gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi: Windows 10 veya üzeri (64-Bit)

Windows 10 veya üzeri (64-Bit) İşlemci: Intel i5-3570K 3.4 GHz

Intel i5-3570K 3.4 GHz RAM: 16 GB

16 GB Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 (2 GB)

NVIDIA GeForce GTX 1050 (2 GB) DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Önerilen sistem gereksinimleri: