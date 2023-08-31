NVIDIA, GeForce Now hizmetini Rusya’da kapatıyor

ABD merkezli teknoloji şirketi NVIDIA, Şubat ayında başlayan Rusya – Ukrayna savaşı hala devam ederken, dikkat çeken bir karar ile gündeme geldi. Dünyanın en büyük ekran kartı üreticilerinden biri olan şirket, 1 Eylül’den bulut tabanlı oyun platformu olan GeForce Now hizmetinin itibaren Rusya Federasyonu’nda kullanılamayacağını duyurdu.
Rusya’nın Ukrayna’yı işgal girişiminin ardından teknolojiden giyime, oyundan grafik tasarıma varana kadar, küçükten büyüğe pek çok sektör olumsuz anlamda etkilenmişti. Apple, Google, Adidas, Microsoft, Adobe ve Netflix de dahil olmak üzere şu anda akla gelmeyecek birçok şirket, Rusya’daki faaliyetlerini birer birer durduklarını açıklamıştı. Son hamle ise NVIDIA’dan geldi.
NVIDIA GeForce Now, Rusya’ya tamamen veda ediyor
NVIDIA tarafından yapılan açıklamada, bulut oyun servisine yeni abone olmayı düşünen kişiler için üzücü haber verildi. GeForce Now hizmetine 1 Eylül itibarıyla Rusya’dan yeni üye kaydı yapılamayacağı bilgisi paylaşıldı.
Bundan yaklaşık 1 ay sonra, yani 1 Ekim 2023 tarihinde ise, NVIDIA GeForce Now servisinin Rusya’daki sunucularının kapatılacağı vurgulandı. NVIDIA, abonelikleri 1 Ekim 2023’ten sonrasına kadar geçerli olan kullanıcılarına ise geri ödeme yapılacağını kaydederken, abonelerin şirketle iletişime geçmelerine gerek olmadığını ve iadenin otomatik olarak yapılacağını belirtti.
Öte tarafta NVIDIA, bu kararı almasının sebebiyle ilgili olarak ise “mevcut koşullar” ifadesini kullanmakla yetindi. Bunun dışında herhangi bir açıklamada bulunmadı, ancak şirketin GeForce Now’u kapatmasının arkasında yatan başlıca sebebinin Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesiyle bir bağlantısı olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
NVIDIA, GFN.ru adlı web sitesi üzerinden paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:
Ekim 2019’daki tanıtımından bu yana, GFN.RU en iyi ve en gelişmiş oyun teknolojilerini Rusya pazarına getirmeyi hedeflemiştir. Milyonlarca oyuncu bulut oyun oynamayı denedi ve herhangi bir cihazın oyun olabileceğini öğrendi. Oyunlar için güçlü bir cihaza ihtiyacınız yok, ister akıllı telefon, ister tablet, hatta normal bir TV olsun, herkes oynayabilecektir. Hizmeti ücretsiz temel abonelikle herkesin kullanımına sunduk ve yüzden fazla ücretsiz oyun sunduk.
Oyunlar her zaman sizinle paylaştığımız tutkumuz olmuştur. Oyun tutkusu, en iyi oyunları, en son teknolojileri bulabileceğiniz ve en iyi oyun deneyimini yaşayabileceğiniz birinci sınıf bir hizmet oluşturmayı mümkün kıldı. Mevcut şartlar altında kendimiz için kurduğumuz, kullanıcılarımızın beklediği ve hak ettiği hizmet kalitesini veremiyoruz.
1 Eylül 2023’ten itibaren yeni kullanıcılar için GFN.RU’ya kaydı kapatıyoruz ve 30, 180 ve 365 gün boyunca abonelik satışlarını durduruyoruz.
1 Ekim 2023’ten itibaren sunucularımız çalışmayı durduracak. Abonelikleri 1 Ekim 2023’ten sonra geçerli olan tüm kullanıcılarımız geri ödeme alacaktır. Bunun için bizimle iletişime geçmenize gerek yoktur, para otomatik olarak kartınıza iade edilecektir. Büyük iade hacmi göz önüne alındığında, lütfen 15 Ekim’e kadar bekleyin. İade bu zamana kadar alınmadıysa, lütfen desteğimizle iletişime geçin. Ortaklarımızdan bir abonelik satın aldıysanız, geri ödemenizi ayarlamak için onlarla birlikte çalışacağız.