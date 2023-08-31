NVIDIA, GeForce Now hizmetini Rusya’da kapatıyor

ABD merkezli teknoloji şirketi NVIDIA, Şubat ayında başlayan Rusya – Ukrayna savaşı hala devam ederken, dikkat çeken bir karar ile gündeme geldi. Dünyanın en büyük ekran kartı üreticilerinden biri olan şirket, 1 Eylül’den bulut tabanlı oyun platformu olan GeForce Now hizmetinin itibaren Rusya Federasyonu’nda kullanılamayacağını duyurdu.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal girişiminin ardından teknolojiden giyime, oyundan grafik tasarıma varana kadar, küçükten büyüğe pek çok sektör olumsuz anlamda etkilenmişti. Apple, Google, Adidas, Microsoft, Adobe ve Netflix de dahil olmak üzere şu anda akla gelmeyecek birçok şirket, Rusya’daki faaliyetlerini birer birer durduklarını açıklamıştı. Son hamle ise NVIDIA’dan geldi.

NVIDIA GeForce Now, Rusya’ya tamamen veda ediyor

NVIDIA tarafından yapılan açıklamada, bulut oyun servisine yeni abone olmayı düşünen kişiler için üzücü haber verildi. GeForce Now hizmetine 1 Eylül itibarıyla Rusya’dan yeni üye kaydı yapılamayacağı bilgisi paylaşıldı.

Bundan yaklaşık 1 ay sonra, yani 1 Ekim 2023 tarihinde ise, NVIDIA GeForce Now servisinin Rusya’daki sunucularının kapatılacağı vurgulandı. NVIDIA, abonelikleri 1 Ekim 2023’ten sonrasına kadar geçerli olan kullanıcılarına ise geri ödeme yapılacağını kaydederken, abonelerin şirketle iletişime geçmelerine gerek olmadığını ve iadenin otomatik olarak yapılacağını belirtti.

Öte tarafta NVIDIA, bu kararı almasının sebebiyle ilgili olarak ise “mevcut koşullar” ifadesini kullanmakla yetindi. Bunun dışında herhangi bir açıklamada bulunmadı, ancak şirketin GeForce Now’u kapatmasının arkasında yatan başlıca sebebinin Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesiyle bir bağlantısı olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

NVIDIA, GFN.ru adlı web sitesi üzerinden paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı: