Nintendo ve The Pokemon Company, Palworld geliştiricilerine dava açtı

Japon teknoloji devi Nintendo, The Pokemon Company ile birlikte Palworld oyununun geliştiricisi olan PocketPair firmasına dava açtı. Şirket yapmış olduğu açıklamada, ihlali durdurmak ve tazminat talep etmek için tedbir kararı almak amacıyla Tokyo Bölge Mahkemesine patent ihlali şikayetinde bulunduğunu doğruladı. Davanın konusu olan iddia, PocketPair’in Palworld oyunuyla ilgili birçok patenti ihlal ettiğine işaret ediyor.

Esas olarak bu dava pek de şaşırtıcı değil. Palworld oyunu Ocak 2024’te piyasaya çıktı ve aynı ay içinde The Pokemon Company firması yasal işlem tehdidinde bulunarak oyunu araştırmaya başladığını bildirdi. Bunun nedeni ise Pals adı verilen ve Pokemon’a oldukça benzeyen yaratıkların varlığı olarak belirtildi. Oyun kısa süre içinde dünya çapında bir miktar başarı elde etti. Bunun sonucunda Nintendo ve The Pokemon Company bir araya gelerek soluğu yargı mercilerinde aldı.

Nintendo fikri mülkiyet haklarının ihlal edildiğini öne sürüyor

Nintendo kısa bir açıklama yaparak konuya açıklık getirdi. Şirket, “Nintendo markasının kendisi de dahil olmak üzere fikri mülkiyet haklarını korumak için gerekli önlemleri almaya devam edecek” ifadesiyle karşımıza çıktı. Geçmişteki örneklerle de karşılaştırıldığında Nintendo’nun ticari markalarını savunduğu bilinen ciddiyet göz önüne alındığında, PocketPair’e karşı harekete geçmeyi seçmesi pek de şaşırtıcı olmadı. Şirket geçmişte de ürünlerinden ilham alarak eserler yaratan birçok yaratıcıya uyarı göndermişti. Şimdi de aynı yaklaşımı sürdürmeye devam edecek gibi görünüyor.

Nintendo’nun PocketPair’e karşı hamlesi ile ilgili en dikkat çekici unsur, şirketin bu yasal adımı aslında çok daha erken atması beklentisiydi. Fakat yine de geç de olsa şirket bunun için harekete geçti. Şimdi ise PocketPair’ın mahkemede kendini savunması bekleniyor. Bu da oyunun geleceğini belirsizlik bir noktaya sürüklüyor. Zira mahkemeden gelecek karar sonrası oyunun piyasadan çekilme riski bulunuyor.

Bu yılın Ocak ayında piyasaya çıkan Palworld oyunu kısa süre içinde büyük dikkat topladı. Açık dünya hayatta kalma oyunu Pokemon benzeri yaratıklarla dolu geniş bir dünyada geçiyor ve oyuncuların bu varlıkları yakalayıp eğitme ve aynı zamanda savaştırma gibi imkanları yer alıyor. İlk 8 saatte 1 milyon satış bandını geride bırakan oyun, ilk 24 saatte ise 2 milyon kopya satışına ulaştı. Steam’in en çok oynanan oyunları arasına hızlı bir şekilde giriş yapan oyun dünya genelinde etkileyici bir başarı gösterdi.