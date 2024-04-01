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    PocketPair’dan eğlenceli 1 Nisan şakası: Palworld flört simülasyonu fragmanı

    PocketPair, Steam ve Xbox Game Pass platformlarına damgasını vuran Palworld oyunu için eğlenceli 1 Nisan şakasıyla karşımıza çıktı.

    PocketPair tarafından geliştirilen ve Pokemon karakterlerinden ilham alan Palworld oyunu kısa sürede büyük bir popülarite yakalayarak adından sıkça söz ettirmeyi başardı. PC platformunda büyük satışlar yakalayan oyun, bugün eğlenceli bir haberle gündeme geldi. Geliştirici firma, 1 Nisan Dünya Şaka Günü için özel bir sürprizle karşımıza çıktı.

    PocketPair tarafından yayınlanan Palworld flört simülasyonu videosu, şirketin 1 Nisan için hazırladığı keyifli bir şaka olarak oyunseverlerin dikkatini üzerinde topladı. Yapılan şakaya ilişkin oyunun hayranları, sosyal medyada eğlence dolu yorumlarda bulundu.

    Palworld oyunseverleri bu kez güldürdü

    “More Than Just Pals” (Arkadaşlardan Daha Fazlası) sloganıyla karşımıza çıkan Palworld flört simülasyonu, orijinal Palworld’ün romantik bir versiyonu olarak nitelendiriliyor. Anime tarzı karakter çizimlerine sahip olan fragman, kahramanların lise dönemlerinde yaşadıkları romantik ilişkilere odaklanıyor.

    Elbette ki gerçekte böyle bir oyun olmadığını vurgulamakta yarar var. Bunun yalnızca 1 Nisan için hazırlanan bir şaka olduğunu hatırlatalım. Fakat yayınlanan fragmanın kalitesi, birçok oyun tutkununun aklına başlangıçta bunun gerçek olabileceğini getirmişti.

    1 Nisan şakasıyla oyun dünyasında büyük bir dikkat yaratan PocketPair şirketi konuya ilişkin yapmış olduğu resmi açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Arkadaş mı kalacaksınız, yoksa aşık mı olacaksınız? Yoksa onları parçalara mı ayıracaksınız?

    Palworld’ün yeni güncellemesi yolda

    PocketPair ekibi çok yakında yeni Palworld güncellemesi ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Güncelleme için kolları sıvayan şirket, şimdiden büyük bir beklenti oluşturdu.

    Kısa süre önce firma, Discord üzerinden oyunculara yapmış olduğu bir açıklamada, yeni güncellemeyle birlikte oyunun inşa sisteminde olağanüstü bir genişleme sağlanacağı bildirildi.

    En sevilen Palworld karakterleri açıklandı

    Öte yandan şirket, yakın zaman önce bir etkinlikte, dünya çapında oyuncuların en sevdikleri Palworld karakterlerini açıkladı. Oyuncular tarafından en çok tercih edilen Pal’lar şu şekilde sıralandı:

    1. Chillet
    2. Depresso
    3. Katress
    4. Anubis
    5. Quivern
    6. Lamball
    7. Deadream
    8. Relaxaurus
    9. Cattiva
    10. Pengullet

    Her geçen gün daha fazla büyümeye devam eden Palworld, Steam platformunda 15 milyon kopya satışını geride bıraktı. Xbox platformunda ise 10 milyon oyuncuyu geçti. Şu anda Xbox Game Pass üzerinden de erişim sağlayabileceğiniz oyun, kalabalık bir hayran kitlesine ev sahipliği yapıyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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