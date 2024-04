PocketPair’dan eğlenceli 1 Nisan şakası: Palworld flört simülasyonu fragmanı

PocketPair tarafından geliştirilen ve Pokemon karakterlerinden ilham alan Palworld oyunu kısa sürede büyük bir popülarite yakalayarak adından sıkça söz ettirmeyi başardı. PC platformunda büyük satışlar yakalayan oyun, bugün eğlenceli bir haberle gündeme geldi. Geliştirici firma, 1 Nisan Dünya Şaka Günü için özel bir sürprizle karşımıza çıktı.

PocketPair tarafından yayınlanan Palworld flört simülasyonu videosu, şirketin 1 Nisan için hazırladığı keyifli bir şaka olarak oyunseverlerin dikkatini üzerinde topladı. Yapılan şakaya ilişkin oyunun hayranları, sosyal medyada eğlence dolu yorumlarda bulundu.

“More Than Just Pals” (Arkadaşlardan Daha Fazlası) sloganıyla karşımıza çıkan Palworld flört simülasyonu, orijinal Palworld’ün romantik bir versiyonu olarak nitelendiriliyor. Anime tarzı karakter çizimlerine sahip olan fragman, kahramanların lise dönemlerinde yaşadıkları romantik ilişkilere odaklanıyor.

Elbette ki gerçekte böyle bir oyun olmadığını vurgulamakta yarar var. Bunun yalnızca 1 Nisan için hazırlanan bir şaka olduğunu hatırlatalım. Fakat yayınlanan fragmanın kalitesi, birçok oyun tutkununun aklına başlangıçta bunun gerçek olabileceğini getirmişti.

#Palworld Dating Sim💕

"Pal♡world! ~More Than Just Pals~"

Will you remain friends or fall in love?

Or dismantle and eat them…🍴

Pals take off their clothes⁉️ An adult version will also be released🔞#AprilFoolsDay

*Update for Palworld is coming soon! pic.twitter.com/SHZF5QatLw

— Palworld (@Palworld_EN) March 31, 2024