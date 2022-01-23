PAI1926 Python ve Yapay Zeka Eğitim Kampı başlıyor!

Developer Student Clubs Gazi (DSC Gazi)’nin hazırladığı PAI1926 Python ve Yapay Zeka Giriş Kampı, yeni ve tamamen sektörün ihtiyaçlarına yönelik olan içeriğiyle birlikte başlıyor.

Eğitim kapsamında katılımcılara üniversite standartlarında “Python ve Yapay Zeka Giriş Eğitimi” verilmesi ve eğitim sonunda katılımcıların profesyonel projeler hazırlayabilecek duruma getirilmesi hedefleniyor.

Eğitim sonunda katılımcıların isteğine bağlı olarak, geliştirdikleri projeleri Google Solution Challenge için sunmaları sağlanıyor ve mentörlük destekleri veriliyor. Tüm bunlara ek olarak belirlenen ödev ve devam zorunluluğuna uyan katılımcılara ise sertifika veriliyor.

Eğitime katılanları;

İsme özel profesyonel sertifika,

Toplam 10 ders,

Haftada toplam 12 saatlik bir eğitim,

Çekilişler ve sürpriz ödüller bekliyor.

İlk dersi 2 Şubat 2022 tarihinde başlayacak olan eğitim kampına kayıt olmak için buradaki sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Sertifika alabilmek için:

Derslerin %75’ine devam etmeniz,

Verilen problem setlerinin %75’ini tamamlamanız,

Kamp sonunda bir proje yapmış olmanız gerekiyor.

Etkinlik Takvimi

DERS 1: 2 Şubat 2022 Çarşamba – Python Programlama

2 Şubat 2022 Çarşamba – Python Programlama DERS 2: 4 Şubat 2022 Cuma – Nesne Yönelimli Programlama

4 Şubat 2022 Cuma – Nesne Yönelimli Programlama DERS 3: 5 Şubat 2022 Cumartesi – Temel Python Kütüphaneleri

5 Şubat 2022 Cumartesi – Temel Python Kütüphaneleri DERS 4: 9 Şubat 2022 Çarşamba – Makine Öğrenmesi

9 Şubat 2022 Çarşamba – Makine Öğrenmesi DERS 5: 11 Şubat 2022 Cuma – Derin Öğrenme

11 Şubat 2022 Cuma – Derin Öğrenme DERS 6: 12 Şubat 2022 Cumartesi – TensorFlow

12 Şubat 2022 Cumartesi – TensorFlow DERS 7: 16 Şubat 2022 Çarşamba – Görüntü İşleme

16 Şubat 2022 Çarşamba – Görüntü İşleme DERS 8: 18 Şubat 2022 Cuma – Doğal Dil İşleme I

18 Şubat 2022 Cuma – Doğal Dil İşleme I DERS 9: 19 Şubat 2022 Cumartesi – Doğal Dil İşleme II

19 Şubat 2022 Cumartesi – Doğal Dil İşleme II PROJE: 27 Şubat 2022 Pazar – Proje Sunumları

Kayıt için: https://www.f4alt.com/event-details/pai1926…