Orta seviye canavarı Samsung Galaxy A55 için 4 bin TL indirim fırsatı

Samsung Galaxy A55 indirim fırsatı duyuruldu. Güney Koreli teknoloji devinin orta seviye pazara hitap eden performans canavarı akıllı telefon modeli şık tasarımı ve iddialı teknik özellikleri ile piyasadaki öne çıkan seçeneklerden biri olarak anılıyor.

Yeni bir telefon satın almayı düşünen kullanıcılar için dikkat çeken Galaxy A55 5G modeli orta seviye pazarının en güçlü modelleri arasında bulunuyor. Yüksek performanslı akıllı telefonun öne çıkan teknik özellikleri arasında 50 MP ana kamera, 5.000 mAh’lik kullanıcı dostu batarya, Exynos 1480 işlemcisi ve 6,6 inçlik büyük Super AMOLED ekran karşımıza çıkıyor. İşte Galaxy A55’in indirimli fiyatı ve cihazla alakalı merak edilen tüm ayrıntılar…

Samsung Galaxy A55’in indirimli fiyatı ne kadar?

Samsung’un geçtiğimiz aylarda piyasaya sürdüğü fiyat-performans odaklı orta segment telefon modeli, sade ve şık tasarımıyla dikkatleri üzerinde topluyor. Sekiz çekirdekli performans canavarı bir işlemciyi bünyesinde taşıyan cihaz, yaklaşık 4 bin TL oranında bir indirimle dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor.

Galaxy A55 5G modeli şu anda Samsung’un resmi internet sitesinde 19 bin 499 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor. Bu rakamlar cihazın 128 GB dahili depolama alanına sahip sürümünü içeriyor. Bunun yanı sıra daha büyük kapasiteli olan 256 GB’lık seçenek ise 21 bin 499 TL karşılığında sunuluyor.

Samsung Galaxy A55 için şu anda iki farklı indirim fırsatı bulunuyor. Bunlardan ilki olan Amazon, Samsung’un resmi sitesinde 21 bin 499 TL’den satılan cihazı “Prime Özel Fırsatlar” kapsamında 17 bin 199 TL karşılığında satılıyor. Bu sayede tüketiciler için 4 bin 300 TL’lik bir indirim sağlanıyor. Cihazın Amazon’daki normal fiyatı ise 18 bin 104 TL olarak görülüyor.

Galaxy A55 indirimleri ile ilgili bir diğer öne çıkan platform ise Hepsiburada oldu. Orta seviye canavarı modelin 128 GB’lık sürümü platformda 16 bin 599 TL karşılığında satılıyor. Daha geniş kapasiteye ev sahipliği yapan Galaxy A55’in fiyatı ise 17 bin 499 TL olarak karşımıza çıkıyor. Bu da tüketicilere 4 bin TL’ye kadar indirim avantajı kazandırıyor.

Samsung Galaxy A55 teknik özellikleri

Ekran: Full HD+ çözünürlüklü 6,6 inç Super AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı

Full HD+ çözünürlüklü 6,6 inç Super AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Samsung Exynos 1480

Samsung Exynos 1480 RAM kapasitesi: 8 GB ve 12 GB RAM

8 GB ve 12 GB RAM Dahili depolama alanı: 128 GB ve 256 GB dahili depolama

128 GB ve 256 GB dahili depolama Selfie kamerası: 32 MP ön kamera

32 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı lens ve 5 MP makro lens

50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı lens ve 5 MP makro lens Bağlantı: 5G bağlantısı, Bluetooth 5.3, Wi-Fi ve USB-C

5G bağlantısı, Bluetooth 5.3, Wi-Fi ve USB-C Batarya kapasitesi: 25 watt hızlı şarjlı 5.000 mAh pil

25 watt hızlı şarjlı 5.000 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı One UI 6.0 kullanıcı arayüzü

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