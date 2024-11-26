144 Hz ekranlı OPPO Pad 3 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

- OPPO'nun yüksek performanslı yeni tableti piyasaya çıktı.
- Dimensity 8350 çipiyle donatılan tablet, güçlü özellikleriyle dikkat çekiyor.
- Cihaz aynı zamanda şık tasarımıyla da öne çıkmayı başarıyor.
OPPO Pad 3 resmen tanıtıldı. Çinli şirket, performans canavarı yeni tablet cihazı ile ürün portföyünü genişletti. Güçlü özellikleri ve şık tasarımıyla öne çıkan model şimdiden dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.
OPPO’nun yeni tableti göz alıcı görünümünün yanı sıra performanstan ödün vermeyen donanımıyla da öne çıkıyor. MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 8350 çipini kalbinde taşıyan cihaz, 144 Hz yenileme hızına sahip etkileyici ekran deneyimiyle adından söz ettirmeye aday görünüyor.
OPPO Pad 3 özellikleri
- Ekran: 2,8K çözünürlüklü (2800 x 2000) 11,61 inç ekran, 144 Hz yenileme hızı ve 700 nit parlaklık
- İşlemci: MediaTek Dimensity 8350
- GPU: Arm Mali-G615 MC6 GPU
- RAM kapasitesi: 8 GB ve 12 GB LPDDR5X
- Dahili depolama alanı: 128 GB, 256 GB ve 512 GB dahili depolama (UFS 3.1)
- Ana kamera: 8 MP arka kamera
- Selfie kamerası: 8 MP ön kamera
- Bağlantı: Wi-Fi 6 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.4, USB Tip-C, NFC
- Batarya kapasitesi: 67W SuperVOOC şarjlı 9510 mAh pil
- İşletim sistemi: Android 15 tabanlı ColorOS 15 arayüzü
GSMArena’ya göre OPPO’nun performans canavarı yeni tableti 2,8K çözünürlük (2,800 x 2,000), 700 nit parlaklık ve 144 Hz yenileme hızına sahip 11,61 inç LCD ekranla geliyor. Cihaz, MediaTek’in yakın zamanda piyasaya sürülen Dimensity 8350 yonga seti ve 8 GB – 12GB RAM kapasitesiyle geliyor. Aynı zamanda tablette 128 GB, 256 GB ve 512 GB dahili depolama alanı seçenekleri yer alıyor.
OPPO Pad 3, 8 MP ana kamera ve 8 MP ön kamerayla birlikte geliyor. Tabletin diğer özellikleri arasında Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6 ve NFC yer alıyor. 9.510 mAh devasa pil gücüne sahip olan tablet, 67W şarj desteğiyle sunuluyor. Ayrıca cihaz Android 15’i temel alan ColorOS 15 arayüzüyle çalışıyor.
OPPO Pad 3 fiyatı
İlk olarak Çin’de satışa sunulacak yeni OPPO tableti 29 Kasım’da tüketicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Cihazın satış fiyatı ise 2.099 CNY (yaklaşık 10 bin TL) olarak belirtiliyor.
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