OPPO logosu ve görsel kimliği yenilendi

OPPO logosu bugün sürpriz bir şekilde yenilendi. 2004 yılında Çin’de kurulan teknoloji şirketi, günümüzde dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden bir tanesi haline geldi. Şimdiye kadar markanın görsel kimliği, firmanın genç, dinamik ve yenilikçi bakış açısını yansıtıyordu. Canlı ve enerjik bir renk paletiyle tasarlanan o logoya artık veda edildi. Küçük ancak önemli değişikliklerle birlikte yenilenen logo karşımıza çıktı.

Çinli markanın görsel kimliği, şirketin pazarlama ve iletişim stratejilerinin önemli bir parçası olarak biliniyor. Firmanın kullandığı logo, tüm pazarlama materyallerinde ve ürünlerinde de boy gösteriyor. Bugün itibariyle logonun yenilenmesiyle birlikte artık marka, küresel çapta yeni bir görsel kimliği benimsemeye başlayacak.

Yeni OPPO logosu nasıl görünüyor?

OPPO logosu bugün beklenmedik bir şekilde değişti. Şirket, resmi sosyal medya hesaplarında kullandığı logosunu yeniledi. Bu sürpriz değişiklik ile birlikte şimdiye kadar dünya genelinde tüketicilerin aşina oldukları yeşil renk, yerini artık daha zarif bir siyah zemine bırakmaya başladı.

Alınan bu karar, Çinli sosyal medya uygulaması Weibo’da, küresel olarak Twitter’da ve dünyanın dört bir yanındaki şirketin bazı şubelerinin fiziksel mağazalarında uygulanmaya başladı.

Üretmiş olduğu akıllı telefon modelleri ile adından sıkça söz ettiren, aynı zamanda son dönemlerde ürün portföyüne tablet cihazlarını da eklemeye başlayan marka, TikTok platformunda söz konusu değişiklik ile alakalı olarak bir yorumda bulundu. Yapılan değişikliklerle ilgili açıklama gerçekleştiren şirket, yeni tek renkli logonun markasını daha “sofistike ve çağdaş” bir hale getirmeyi amaçladığını aktardı. OPPO’nun konuya dair açıklaması şu şekilde oldu:

“Daha da minimalist bir yaklaşım benimseyen OPPO, marka ve ürünleriyle ilgili bilgi iletişimini geliştirirken kullanıcılara teknolojik ve kullanıcı dostu bir deneyim yaşatmayı amaçlıyor.”

OPPO logosu artık her ne kadar yeşil renkten arındırılmış olsa da marka bu yıllardan beridir kendisiyle özdeşleşen bu renkten yine de vazgeçmeyecek. Ana logodaki değişikliğe rağmen şirket, tarihsel görsel kimliğinin önemli bir parçasını oluşturan yeşil rengi kullanmayı sürdüreceği konusunda kullanıcılara güvence verdi:

“Yeşil renk, promosyon malzemeleri ve etkinliklerde kullanılmaya devam edecek, ancak siyah arka plan OPPO’nun pazardaki yeni yüzü oldu. Bunun nedeni, şirketin resmi web sitesinin de değişikliği yansıtacak şekilde güncellenmesidir.”

Yeni logo ve görsel kimlik arayışının, OPPO’nun akıllı telefon pazarında yeniden konumlandırılmasını sağlayıp sağlayamayacağı şimdilik büyük bir merak konusu. Bilindiği üzere şirket, son dönemlerde premium ürünler satmaya odaklanmaya başladı. Uygun fiyatlı cihazlar için ise bir yan kuruluşu olan OnePlus markasını tercih ediyor.