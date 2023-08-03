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    OPPO logosu ve görsel kimliği yenilendi

    Çinli akıllı telefon üreticisi OPPO bugün yenilenmiş logosu ve görsel kimliği ile hayranları karşısına çıktı.
    OPPO
    Görsel: Unsplash

    1998, İzmir doğumlu. Yazar, çizer, okur... Gündüz teknoloji editörü, gece illüstratör.

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