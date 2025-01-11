İddialara göre yeni OnePlus Open 2 dünyanın en ince katlanabilir telefonu olacak.

Mevcut rekor Honor Magic V3'ün elindeyken, yeni OnePlus cihazı bu rekoru eline alacak.

OnePlus Open 2, OPPO Find N5 ile aynı özelliklere ve yapıya sahip olacak.

Yaklaşık bir yıl önce piyasaya çıkan OnePlus Open modeli şık tasarımıyla ve güçlü donanımıyla adından sıkça söz ettirmeyi başardı. Bunun üzerine pek çok teknoloji tutkununun gözleri cihazın halefine yöneldi. Merakla beklenen OnePlus Open 2, inovasyon açısından halihazırda dünyanın en ince telefonu olan Honor Magic V3’ü geçmeyi hedefliyor.

Geçtiğimiz yıl Honor, kapatıldığında 9 mm’nin biraz üzerinde, inanılmaz derecede ince kalınlığa sahip katlanabilir Honor Magic V3 ile pazarı şaşırttı. Katlanabilir cihaz, normal bir akıllı telefonun kalınlığıyla karşılaştırılabilecek olağanüstü bir sonuç yakaladı. Bu dönüm noktası neredeyse tüm endüstri için yeni bir standart belirledi. Şimdi aynı yolu OnePlus Open 2 de takip edecek gibi görünüyor.

OnePlus Open 2 (OPPO Find N5) hakkında önemli detaylar geldi

Yakın zaman önce Smart Pikachu adlı sosyal medya kullanıcısı, OPPO Find N5 modeli hakkında önemli bilgiler verdi. Bilmeyenler için hatırlatmak gerekirse OnePlus, OPPO’nun belirli modellerini kendi markası altında yeniden isimlendiriyor.

İlk OnePlus Open cihazının da aslında OPPO Find N3 ile aynı donanıma sahip olduğunu belirtelim. Dolayısıyla yeni modelde de aynı stratejinin uygulanacağı düşünüldüğünde açıklanan son bilgiler, OnePlus Open 2 hakkındaki soru işaretleri de ortadan kaldırıyor.

Bu rapora göre Oppo Find N5 modeli Hasselblad optikli üçlü kamera, periskop yakınlaştırmalı kamera, uydu bağlantısı, Snapdragon 8 işlemci Elite, 6.000 mAh’a yakın pil, daha ince tasarım ve kablosuz şarj özelliklerine sahip olacak. Sonuç olarak OnePlus Open 2’nin de benzer rekabetçi özellikler sunmasını bekleniyor.

Ultra ince OnePlus Open 2 titanyum gövdeyle çıkacak

Digital Chat Station ise “yeni nesil OPPO Find N5 katlanabilir cihazlarını ilk elden gördüm. Gövdesi dünyanın en incesi ve titanyum kullanılıyor” ifadelerine yer vererek dikkat topladı. Bu cesur ifadeler, OnePlus Open 2’ye dair beklentileri de yükseltti.

Yeni OnePlus Open 2 modelinin dünyanın en ince telefonu olmasının yanı sıra ayrıca titanyum gövdeye de sahip olacağı anlaşıldı. Yüksek performanslı amiral gemisi seçenek olarak raflarda boy gösterecek modelin yakında resmi olarak duyurulacağı tahmin ediliyor. Şirketten henüz lansman planına ilişkin bir açıklama gelmedi.