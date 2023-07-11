OPPO A78 4G özellikleri ve fiyatı resmen açıklandı

2023 yılının başlarında 5G bağlantı desteği ile piyasaya çıkan OPPO A78, bugün ise 4G desteğiyle piyasaya duyuruldu. Çinli akıllı telefon üreticisi OPPO’nun yeni cihazı, günümüzdeki en hızlı bağlantı teknolojisini desteklemeyen, fakat bir yandan da donanım düzeyinde bazı iyileştirmeler vaat eden akıllı telefonuyla tüm dikkatleri üzerine çevirmeyi başardı.

OPPO’nun yeni akıllı telefonu, 5G sürümüne kıyasla bazı tasarım değişikliklerine sahip. Örneğin 5G versiyonunda, ön kısımda yer alan selfie kamerası su damlası çentiği içerisinde kullanıcılara sunulurken, 4G versiyonundaysa ön kamera sol üst köşeye konumlandırılmış durumda. Öte yandan cihazın öne çıkan bazı teknik özelliklerinden bahsedecek olursak; 5.000 mAh pil kapasitesi, 67 watt hızlı şarj desteği ve büyük AMOLED ekranı karşımıza çıkıyor.

OPPO A78 4G özellikleri

Ekran: Full HD+ çözünürlük, 90 Hz yenileme hızı, 6,43 inç AMOLED ekran, Gorilla Glass 5 koruması ve 120 Hz dokunmatik örneklemeli ekran

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 680

RAM kapasitesi: 8 GB

Dahili depolama alanı: 256 GB

Selfie kamerası: 8 MP ön kamera

Arka kamera: 50 MP f/1.8 birincil sensör, 2MP f/2.4 derinlik sensörü

Batarya: 67 watt hızlı şarjlı 5.000 mAh pil

Bağlantı: WiFi, USB-C, Bluetooth 5.0, 3,5 mm kulaklık girişi ve NFC

Güvenlik: Yüz biyometrisi ve parmak izi okuyucu

İşletim sistemi: Android 13 tabanlı ColorOS 13.1

Boyutlar: 160,1 x 73,23 x 7,93 milimetre

Ağırlık: 180 gram

Kutu içeriği: Şarj cihazı, USB kablosu, SIM kart tepsisi çıkarıcı, koruyucu kılıf ve kılavuzlar

OPPO A78 4G çizilme ve çarpma gibi gibi olası tehlikelere karşı Corning Gorilla Glass 5 cam koruma teknolojisi ile geliyor. 90 Hz yenileme hızı vaat eden cihazda Full HD+ çözünürlük kalitesine sahip 6,43 inç AMOLED panel bulunuyor. Aynı zamanda cihazda mobil oyun deneyimi esnasında daha fazla doğruluk sağlamak adına 120 Hz dokunmatik örnekleme hızı yer alıyor.

Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 680 işlemciden güç alan OPPO telefonu, 8 GB RAM kapasitesi ve 256 GB dahili depolama alanı olmak üzere tek bir varyant halinde piyasaya çıkıyor. Fakat bellek alanı 8 GB ek sanal RAM ile 16 GB’a kadar genişletilebiliyor. Ayrıca cihazda çift bant WiFi, Bluetooth 5.0, 3,5 mm kulaklık girişi ve temassız ödemeler için NFC desteği bulunuyor. İşletim sistemi tarafında ise model, kutudan çıkar çıkmaz Android 13 tabanlı ColorOS 13.1 ile boy gösteriyor.

Kameralarıyla da iddiasını sürdüren OPPO A78 4G, f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50 MP ana kamera ve portre modunda arka planı bulanıklaştırmak için 2 MP derinlik algılama sensörü taşıyor. Ön kısımda yer alan selfie kamerası için ise 8 MP’lik bir sensörden faydalanılıyor. 5.000 mAh pil kapasitesiyle ideal bir batarya ömrü vaat eden cihazda 67 watt hızlı şarj desteği sağlanıyor.

OPPO A78 4G fiyatı

Siyah ve deniz yeşili olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile duyurulan OPPO A78 4G’nin satış fiyatı belli oldu. İlk olarak Endonezya pazarında raflara gelecek olan cihaz, 3.599.000 IDR karşılığında satılacak. Bu rakamlar vergiler hariç yaklaşık 6 bin 200 TL’ye eşit geliyor.