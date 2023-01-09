50 MP ana kameraya sahip Oppo A78 5G piyasaya çıktı

Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, yeni cihazını bugün resmen piyasaya duyurdu. Son derece şık bir tasarım ile karşımıza çıkan Oppo A78 5G, canlı renkleri ve güçlü teknik özellikleriyle beğeni topladı. Kasım 2022’de Çin pazarında piyasaya çıkan Oppo A78 ile neredeyse aynı özelliklere ev sahipliği yapan yeni cihaz, küresel olarak orta segmentli telefon pazarında öne çıkan seçeneklerden bir tanesi olacak.

Oppo A78 5G teknik özellikleri

Boyut : 163,8 x 75,1 x 7,99 mm

Ağırlık : 188 gram

Ekran : 6,56 inç IPS LCD panel, HD+ çözünürlük kalitesi, 90 Hz yenileme hızı

: 6,56 inç IPS LCD panel, HD+ çözünürlük kalitesi, 90 Hz yenileme hızı İşlemci : ARM Mali-G57 MC2 GPU, MediaTek Dimensity 700 yonga seti

: ARM Mali-G57 MC2 GPU, MediaTek Dimensity 700 yonga seti RAM kapasitesi : 8 GB LPDDR4X RAM

: 8 GB LPDDR4X RAM Dahili depolama alanı : 128 GB UFS 2.2 dahili depolama

: 128 GB UFS 2.2 dahili depolama Ön kamera : 8 MP selfie kamerası

: 8 MP selfie kamerası Arka kamera : 50 MP sensörlü ana lens (f/1.8, 5P), Tek renkli sensör lensi (f/2.4, 3P)

: 50 MP sensörlü ana lens (f/1.8, 5P), Tek renkli sensör lensi (f/2.4, 3P) Pil : 33 watt hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh batarya kapasitesi

: 33 watt hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh batarya kapasitesi İşletim sistemi : Android 13 tabanlı ColorOS 13 kullanıcı arayüzü

: Android 13 tabanlı ColorOS 13 kullanıcı arayüzü Diğer özellikler: IPX4 sertifikası, 5G bağlantısı, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC ve yanda parmak izi okuyucu

Oppo A78 5G, 6,56 inç IPS LCD panel ekrana sahip. HD+ çözünürlük kalitesi (1612 x 720 piksel) sunan model, 90 Hz yenileme hızı sayesinde kullanıcılarına akıcı bir performans sağlıyor. 600 nit tepe parlaklığı ile gelen cihazda yüzde 84,2 ekran-gövde oranı sağlanıyor.

Mali-G57 MC2 grafik kartı ve sekiz çekirdekli (2×2,2 GHz Cortex-A76 ve 6×2,0 GHz Cortex-A55) MediaTek MT6833 Dimensity 700 (7 nm) işlemciyle çalışan model, kullanıcılara segmentine göre oldukça kaliteli bir performans vaat ediyor. Daha önce bu işlemciyle piyasaya çıkan telefonlar arasında Redmi Note 10 5G, Poco M3 Pro 5G, Samsung Galaxy A14 5G, Realme 10 5G, TCL 40R 5G ve Vivo Y75s 5G gibi modeller bulunuyor. 8 GB LPDDR4X RAM kapasitesi ile 128 GB UFS 2.2 dahili depolama alanı eşleştiriliyor.

Cihazın arka tarafında dairesel görünüme sahip olan ve dikey olarak yerleştirilen ikili kamera modülü bulunuyor. Phase Detect Auto-Focus (PDAF) odaklama biçimi desteği sayesinde çok hızlı ve kararlı odaklamaya imkan veren telefon, f/1.8 diyafram aralığına sahip 50 MP geniş açılı ana kamerayla karşımıza çıkıyor. Buna ek olarak cihazda f/2.4 diyafram aralığına sahip 2 MP derinlik sensörü yer alıyor. 1080p@30fps video kayıt imkanı barındıran modelde LED flaş, HDR ve panorama özellikleri bir araya getiriliyor.

33 watt hızlı şarj desteği içeren Oppo A78 5G, 5.000 mAh pil kapasitesi sayesinde kullanıcılara etkileyici bir batarya performansı sunuyor. Bluetooth 5.3 LE bağlantısı, Wi-Fi 5, NFC ve güç düğmesine entegre bir parmak izi okuyucusu barındıran model, kutudan çıkar çıkmaz Android 13 tabanlı ColorOS 13 kullanıcı arayüzü ile çalışıyor.

Oppo A78 5G fiyatı

Siyah ve mor olmak üzere iki renk seçeneği ile piyasaya çıkacak olan Oppo A78 5G’nin ilk olarak Malezya pazarında raflara geleceği açıklandı. İlerleyen haftalarda diğer ülkelerde de satışa çıkacak olan model, muhtemelen Türkiye pazarında da boy gösterecek. Cihazın resmi fiyatı ise şimdilik açıklanmadı.