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    OpenClaw tabanlı otonom iş asistanı: Microsoft Scout neler sunuyor?

    Microsoft, arka planda otonom olarak çalışan OpenClaw tabanlı yeni nesil yapay zeka ajanı Scout’ı resmen tanıttı.
    Microsoft Scout
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    • Microsoft yeni yapay zeka ajanı Scout’ı resmen tanıttı.
    • Sistem, açık kaynaklı OpenClaw mimarisi ve Work IQ katmanı üzerine inşa edilerek 7/24 kesintisiz çalışıyor.
    • Platform Teams, Outlook, OneDrive ve SharePoint gibi Microsoft 365 uygulamalarıyla derin entegrasyon sunuyor.

    Microsoft CEO’su Satya Nadella, Build 2026 konferansında Scout adlı otonom iş asistanını resmen duyurdu. Kullanıcı komutlarına bağımlı kalmadan kendi kimliği ve yetkilendirmesiyle karar alan hizmet, geleneksel alışkanlıkları yıkarak yenilikçi bir vizyon ortaya koyuyor.

    Scout, arka planda bile sürekli aktif kalabilmesi için OpenClaw üzerine inşa edildi. Her kullanıcının ayrıca yeni ajana kendisi bir isim verebileceği aktarıldı. Örneğin gazetecilere yapılan gösterim sırasında Sebastian ismi tercih edildi. Bununla birlikte kullanıcıların otomatikleştirmek istedikleri görevler hakkında sürekli geri bildirimde bulunabileceği vurgulandı.

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    7/24 çalışan yapay zeka ajanı Microsoft Scout sahneye çıktı

    Scout bulut tabanlı çalışacak. Sistem hem bilgisayardan hem de tarayıcıdan erişilebilir olacak. Ajan e-posta, takvim ve diğer hizmetlere bağlanabilecek. Ayrıca bu hizmetler için ekstra özel yeteneklere de sahip olacak.

    Microsoft Scout yapay zeka ajanı

    Microsoft’un yapay zeka ajanı lansman sırasında belirli bir araç ve işlev setine sahip olsa da şirket, asıl değerinin kullanıcıdan öğrenme yeteneğinde yatacağını düşünüyor. Scout’un başkan yardımcısı Omar Shahine’e göre ajan insan davranışına ne kadar çok uyum sağlarsa, o kadar etkili ve yetkin hale gelecek:

    Hepimizin çalışma biçimlerinde ilginç özelliklerimiz var. İnsanlar bu kalıpları, ajanlarında kalıcı olan anılara ve becerilere dönüştürüyor. Ardından ajan daha yetenekli hale geliyor, sizi daha iyi anlıyor, daha fazla yetki kazanıyor ve yargılarını daha iyi kullanabiliyor.”

    Microsoft bunun yanı sıra kontrolsüz yapay zeka ajanlarıyla ilgili sorunları gidermek için Scout’u bir dizi güvenlik önlemiyle donattıklarını vurguluyor. Geçmişte pazarda yaşanan tehlikeleri önlemek adına sistem, her zaman belirlenmiş kurallara uygun olarak çalıştığını kontrol edecek ve bir denetim günlüğü tutacak.

    Yeni yapay zeka ajanı, kullanıcılara şirketin deneysel ürünlerine erişim sağlayan Microsoft Frontier aracılığıyla kullanıma sunulacak. Scout’u kullanmak için ayrıca bir GitHub Copilot aboneliği de gerekli.

    Son olarak Microsoft’un bu hafta MacBook Pro katili Surface Laptop Ultra ve 128 GB RAM’li Surface RTX Spark Dev Box modellerini de piyasaya duyurduğunu hatırlatmakta fayda var.

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    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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