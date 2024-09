OpenAI’de kritik ayrılık: Mira Murati istifa etti

OpenAI CTO’su Mira Murati şirketteki görevinden ayrıldığını açıkladı. Altı buçuk yıllık bir çalışmanın ardından yapay zeka şirketindeki görevine veda ettiğini duyuran Murati, OpenAI CEO’su Sam Altman’ın 150 milyar dolarlık sermaye vererek kar amacı güden bir şirket olmaya yönelik yeniden yapılanacağı açıklamasından kısa bir süre sonra bu kararını bildirdi.

The Verge’ün haberine göre 2018 yılında OpenAI şirketine katılan Murati, ilk etapta yalnızca ChatGPT ve DALL-E yapay zekalarını yönetmekten sorumlu olarak çalışıyordu. Tecrübeli isim bu sene ChatGPT’ye yeni eklenen ses modu, Sora adlı metinden video oluşturan yapay zeka aracı ve GPT-o1 modeli gibi şirketin en iddialı bazı çalışmalarının yayınlanmasını denetmekle görevliydi.

Geçtiğimiz yıl Sam Altman’ın yönetim kurulu ile yaşadığı anlaşmazlık sonucunda istifa etmesi üzerine geçici olarak CEO koltuğuna oturan Murati, OpenAI’nin sıfırdan zirveye yükselişinde en önemli isimlerden bir tanesi olarak anılıyordu. Uzun bir düşünme sürecinin ardından ayrılma kararı aldığını ifade eden başarılı yönetici, yine de bunun kendisi adına oldukça zor bir karar olduğunu dile getirdi.

Reuters tarafından aktarılan bilgilere göre Murati’nin ayrılığı, kısa süre önce şirketin artık kar amacı güden bir şirket olmaya yönelik yeniden yapılandırılacağı kararıyla doğrudan ilişkili olabilir. Henüz bu konuda ne şirketten ne de Murati’den net bir açıklama gelmese de tecrübeli yöneticiyi ayrılığa iten faktörlerden birinin bu olduğu düşünülüyor.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “kendi keşfimi yapmak için zaman ve alan yaratmak istediğim için geri çekiliyorum” diyen Murati, şu anda birincil önceliğinin sorunsuz bir geçiş sağlamak olduğunu belirterek şirketin yakaladığı ivmeyi sürdürmek için elinden geleni yapacağını söyledi. Sam Altman ve Greg Brockman’a yıllar boyunca verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

“Bu olağanüstü ekibi kurma ve onlarla birlikte çalışma fırsatı için sonsuza dek minnettar olacağım. Birlikte, insan refahını iyileştirme arayışımızda bilimsel anlayışın sınırlarını zorladık” sözlerini cümlelerine ekleyen Murati, “Artık sizinle siperlerde olmasam da, hepiniz için tezahürat etmeye devam edeceğim. Kurulan dostluklar, kazanılan zaferler ve en önemlisi birlikte üstesinden gelinen zorluklar için derin bir minnettarlıkla” diyerek sözlerini tamamladı.

OpenAI CEO’su Sam Altman, Murati’nin paylaşmış olduğu veda mektubuna yanıt verdi. Murati’nin şirket adına çok önemli bir figür olduğunu vurgulayan yönetici, şirketin geldiği bu noktada olan paylarından dolayı ona teşekkürlerini ve minnettarlığını ifade etti. Bundan sonra ne yapacağını merakla beklediğini söyleyen Altman ayrıca şunları da ekledi:

