OpenAI, ücretli ChatGPT Professional için testlere başladı

Milyarder iş insanı Elon Musk ve Sam Altman tarafından 2015 yılında kurulan yapay zeka araştırma şirketi OpenAI kritik bir adım attı. Kaliforniya merkezli şirket, son dönemlerde internet dünyasında viral hale gelen ChatGPT adlı sohbet robotunu bir üst seviyeye çıkarmaya hazırlıyor. OpenAI’nin ChatGPT Professional ismiyle popüler yapay zeka hizmetini ücretli bir hale getirmeye çalıştığı ortaya çıktı.

OpenAI’nin resmi Discord sunucusu üzerinden gerçekleştirilen bir duyuruda, ChatGPT’nin uzun vadeli uygulanabilirliğini sağlamanın yollarından biri olarak, şirketin bu hizmetten nasıl para kazanılacağını düşünmeye başladığı belirtildi. Sunucuda yayınlanan OpenAI bekleme listesi bağlantısına göre şirket, kulllanıcılarına ödeme tercihleri ile ilgili bir dizi soru yöneltmeye başladı. “ChatGPT’yi aylık hangi fiyatla satın almayı düşünüyorsunuz?” gibi sorular kullanıcılara yönlendirildi.

ChatGPT Professional hangi avantajlı özelliklerle gelecek?

ChatGPT Professional özellikleri ile ilgili de ilk bilgiler yine bekleme listesi detaylarında ortaya çıktı. Çok yakında kullanıma sunulması muhtemelen olan özellik için şirket; karartma pencerelerini kaldırma, kısıtlama olmaması, sınırsız sayıda sohbet oluşturma gibi ayrıcalıklar sunmayı planlıyor.

Yapay zeka şirketi, bekleme listesi formunu dolduran takipçilerinin ChatGPT Professional pilot uygulaması için seçilebileceğini açıkladı. Fakat programın deneysel bir aşamada olduğunu ve şu anda yaygın olarak kullanılamayacağı belirtildi.

ChatGPT Professional hizmetinin ne zaman herkese açık olarak yayınlanacağı şimdilik belirsizliğini koruyor. Bu adımla birlikte şirket, ücretsiz bir şekilde hizmetten yararlanan kullanıcılarına sunduğu özellikleri de kısıtlama yolunda giderek; kullanıcılarını Premium üyelik satın almaya teşvik etmeye çalışabilir. Muhtemelen yılın ilerleyen aylarında şirket bu konuda daha somut adımlar atacak ve sonraki süreçte konuya ilişkin resmi bir açıklama gelecek.

Microsoft, ChatGPT’ye talip oldu

Teknoloji devi Microsoft yapay zeka alanına yaptığı yatırımları artırmaya devam ediyor. Şirket, ilk olarak 2019 yılında OpenAI firmasıyla ortaklık gerçekleştirerek 1 milyar dolarlık yatırımda bulunmuştu. ChatGPT’nin popülaritesinin artmasıyla birlikte ise bu yatırımların büyüyeceği konuşuluyor.

Ortaya çıkan bilgilere göre Microsoft, OpenAI’ye 10 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirecek. Şirketin OpenAI’de yaklaşık 29 milyar dolar değerinde yüzde 49’luk net hisse almak istediği de basına yansıyan iddialar arasında yer alıyor. Anlaşma şartlarına göre Micrtosoft’un, yatırımını telafi edene kadar OpenAI’nin karının dörtte üçünü alacağı belirtiliyor. Diğer yatırımcılara yüzde 49’luk hisse kalırken; kalan yüzde 2’lik hisseyse OpenAI’ye kalıyor.

OpenAI’ye yüklü bir yatırım yapması beklenen Microsoft’un ChatGPT adlı yapay zeka tabanlı sohbet robotunu Bing arama motoruna entegre etmeyi planladığı iddia ediliyor. Öte taraftan şirket; Word, Excel, PowerPoint gibi Office programlarına da bu hizmeti getirebilir.