Yetişkinlere yönelik içerikleriyle bilinen ve son yıllarda ciddi bir çıkış yakalayan OnlyFans, bu algıyı yıkmak için ciddi bir efor sarfediyor. Popüler platform, sadece +18 içeriklerin yer aldığı bir platform olarak anılmaktan ziyade her içerik üreticisinin yer aldığı Patreon-benzeri bir platforma dönüşmek için çalışmalarına devam ediyor. Ancak kullanıcılara göre bu durum pek kolay olmayacak gibi görünüyor.

Geçtiğimiz yıl, ödeme sistemi sağlayan şirketlerden gelen baskılar üzerine OnlyFans, platformda yetişkin içerikleri yasaklayacağını duyurmuştu. Ancak bu kararının üzerinden bir hafta geçmeden kullanıcılardan gelen yoğun tepkiler üzerine bu karardan vazgeçilmişti.

TechCrunch Disrupt etkinliğinde konuşmacı olarak yer alan OnlyFans CEO’su Amrapali (Ami) Gan, mevcut durumla ilgili açıklamalarda bulundu. OnlyFans’ın gidişatı ile ilgili detaylar veren Gan, yetişkinlere yönelik içeriklerin önümüzdeki 5 yıl boyunca platformda yer almaya devam edeceğini ve içerik üreticilerinin de bu içerikler üzerinden para kazanmaya devam edeceğini bildirdi.

OnlyFans’ın bu tür içerikler için uzun vadeli stratejisi hakkında net bir bilgi verilmemiş olsa da, şirketin platformdaki mevcut yemek yapma, fitness gibi kategorilere ağırlık vermek istediği ve uzun vadede herkese uygun bir içerik platformu olma yolundaki çalışmalarına devam ettiği belirtiliyor.

OnlyFans’ın bu tür içerikler için önümüzdeki günlerde güçlü bir platformla da rekabet edeceğini söylemek mümkün. Öyle ki popüler video platformu TikTok, geçtiğimiz haftalarda TikTok Live altında paylaşılan canlı yayın içeriklerinin yaş sınırını artırmış ve sadece yetişkinlere yönelik gerçekleştirilen canlı yayınları duyurmuştu. Dolayısıyla OnlyFans platformunun da en güçlü yani olan yetişkin içeriklerden vazgeçerek mevcut kullanıcılarının TikTok’a geçmesine sebep olmak istemeyeceğini söylemek mümkün.

2022’de öngörülen şirket geliri 2.5 milyar dolar

OnlyFans şu anda 80/20 gelir paylaşım modeli ile yönetiliyor. Yani içeriklerden elde edilen toplam gelirin %80’i içerik üreticilerine, %20’si ise OnlyFans’e gidiyor.

OnlyFans için hazırlanan 2021 raporuna göre aynı yıl büyük bir çıkış yaptığı görülen platformda 2.1 milyon içerik üreticisi ve 188 milyon kullanıcı bulunuyor. Kullanıcı sayısındaki artış oranının %138 olduğu belirtilirken, bu oranın içerik üreticileri için %34 olduğu belirtiliyor.

Aynı yılın verilerine göre platformdaki içerik üreticileri toplamda 4 milyar dolar, OnlyFans ise 433 milyon dolar gelir elde etmiş durumda. 2022 sonuna doğru ise şirketin gelirinin 2.5 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor.