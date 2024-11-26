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    OnlyFans yapay zeka tarafından ele geçirildi

    Yetişkinlere yönelik içerikler sunan OnlyFans ve Fanvue gibi platformlar, yapay zeka tarafından üretilen görseller ile adeta ele geçirildi.
    OnlyFans
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    • OnlyFans gibi yetişkinlere yönelik platformlar, yapay zeka tarafından üretilen içerikler tarafından ele geçirilmiş durumda.
    • AI ve deepfake teknolojilerini kullanan bu hesaplar, bu sayede olağanüstü gelirler elde ediyor.
    • OnlyFans halen bu tarz içeriklerin üretilmesine izin vermeye devam ediyor.

    OnlyFans ve Fanvue gibi yetişkinlere yönelik içeriklere ev sahipliği yapan internet siteleri, yapay zeka tarafından üretilen model görüntüleri ile adeta istila ediliyor. WIRED tarafından aktarılan bilgilere göre bu platformlar, üretken yapay zeka yardımıyla oluşturulmuş görseller ve deepfake içerikleri barındıran hesapların sayısında ciddi bir artış gösteriyor.

    Yapılan araştırmaya göre her geçen gün sayısı artan yapay zeka modelleri, kullanıcıların sahte içeriğe abone olmasına neden oluyor. Böylelikle bu hesaplar, AI görselleri ve deepfake içerikleri sayesinde “korkunç” bir gelir elde ediyor. Aboneler her ne kadar “gerçek kadınlarla” etkileşimde bulunduklarını sansalar da gerçek aslında hiç öyle değil.

    Yapay zeka OnlyFans modelleri Instagram üzerinden tanıtılıyor

    Business Insider tarafından aktarılan bilgilere göre bu sahte hesaplar, Instagram profilleri aracılığıyla tanıtılıyor ve geniş kitlelere ulaşmayı başarıyor. Ayrıca bu “sahte içerik üreticilerin” gerçek görüntülerle eğitilmiş yazılımlar kullanılarak oluşturulduğu ve bunun da insanlara gerçeklik izlenimi vermeyi kolaylaştırdığı söyleniyor.

    Deepfake kullanan yetişkinlere yönelik içeriklerinde, genellikle bu tür video veya görüntü ürettiği bilinen ve yüzleri yapay zeka tarafından oluşturulan yüzlerle değiştirilen kadınların gerçek videoları bulunuyor. Bu videolar daha sonra kullanıcılara yeni ve orijinal bir içerikmiş gibi servis ediliyor.

    OnlyFans

    Söz konusu sahte veya simüle edilmiş materyallere karşı OnlyFans gibi platformlar farklı duruşlar sergiliyor. Örnek vermek gerekirse Fanvue, deepfake gibi başkalarının kimliklerini çalan görsellerin kullanımına izin vermiyor. OnlyFans’ın ise tam aksine yapay zeka tarafından oluşturulan içeriği kabul etmeye devam ettiği vurgulanıyor.

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    Peki ya sizin bu konuda düşünceleriniz neler? Yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz.

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    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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