OnlyFans yapay zeka tarafından ele geçirildi

OnlyFans gibi yetişkinlere yönelik platformlar, yapay zeka tarafından üretilen içerikler tarafından ele geçirilmiş durumda.

AI ve deepfake teknolojilerini kullanan bu hesaplar, bu sayede olağanüstü gelirler elde ediyor.

OnlyFans halen bu tarz içeriklerin üretilmesine izin vermeye devam ediyor.

OnlyFans ve Fanvue gibi yetişkinlere yönelik içeriklere ev sahipliği yapan internet siteleri, yapay zeka tarafından üretilen model görüntüleri ile adeta istila ediliyor. WIRED tarafından aktarılan bilgilere göre bu platformlar, üretken yapay zeka yardımıyla oluşturulmuş görseller ve deepfake içerikleri barındıran hesapların sayısında ciddi bir artış gösteriyor.

Yapılan araştırmaya göre her geçen gün sayısı artan yapay zeka modelleri, kullanıcıların sahte içeriğe abone olmasına neden oluyor. Böylelikle bu hesaplar, AI görselleri ve deepfake içerikleri sayesinde “korkunç” bir gelir elde ediyor. Aboneler her ne kadar “gerçek kadınlarla” etkileşimde bulunduklarını sansalar da gerçek aslında hiç öyle değil.

Yapay zeka OnlyFans modelleri Instagram üzerinden tanıtılıyor

Business Insider tarafından aktarılan bilgilere göre bu sahte hesaplar, Instagram profilleri aracılığıyla tanıtılıyor ve geniş kitlelere ulaşmayı başarıyor. Ayrıca bu “sahte içerik üreticilerin” gerçek görüntülerle eğitilmiş yazılımlar kullanılarak oluşturulduğu ve bunun da insanlara gerçeklik izlenimi vermeyi kolaylaştırdığı söyleniyor.

Deepfake kullanan yetişkinlere yönelik içeriklerinde, genellikle bu tür video veya görüntü ürettiği bilinen ve yüzleri yapay zeka tarafından oluşturulan yüzlerle değiştirilen kadınların gerçek videoları bulunuyor. Bu videolar daha sonra kullanıcılara yeni ve orijinal bir içerikmiş gibi servis ediliyor.

Söz konusu sahte veya simüle edilmiş materyallere karşı OnlyFans gibi platformlar farklı duruşlar sergiliyor. Örnek vermek gerekirse Fanvue, deepfake gibi başkalarının kimliklerini çalan görsellerin kullanımına izin vermiyor. OnlyFans’ın ise tam aksine yapay zeka tarafından oluşturulan içeriği kabul etmeye devam ettiği vurgulanıyor.

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