OnePlus 12 şık tasarımıyla kanlı canlı ortaya çıktı

Çinli teknoloji devi OnePlus bir sonraki amiral gemisi telefonu için kolları sıvadı. Çok yakında piyasaya çıkacak OnePlus 12 modeli, üst düzey donanımıyla performans canavarı bir telefon satın almak isteyen tüketiciler için öne çıkan seçeneklerden biri olmaya aday görünüyor. Merakla beklenen OnePlus 12 şimdi iddialı tasarımı ile kanlı canlı bir şekilde görüntüleniyor.

OnePlus’ın yeni amiral gemisi akıllı telefon modeli, kendi segmentinin en iddialı cihazları arasına yerleşmeyi amaçlıyor. Hem şık hem de yüksek performanslı bir cihaz olacağı tahmin edilen model, ortaya çıkan son görüntüleriyle beklentileri artırmış durumda. İnternete sızan fotoğraflar, cihazdan neler bekleyebileceğimize dair önemli ipuçları veriyor.

OnePlus 12 tasarımı internete sızdı

Çok yakında piyasaya sunulacak yeni OnePlus 12 telefonu, Çinli sosyal medya platformu Weibo’da canlı kanlı tasarımı ile ortaya çıktı. Lansmandan önce internete sızdırılan görüntüler, cihazın tasarımının yanı sıra bazı temel özelliklerini de gözler önüne sermeye yardımcı oluyor.

İnternete sızan görüntülere göre merakla beklenen OnePlus 12’de 16 GB + 512 GB, 16 GB + 1 TB ve 24 GB + 1 TB olmak üzere üç farklı satış konfigürasyonu sunulacak. 6,82 inçlik geniş bir OLED ekrana ev sahipliği yapan model, kalbinde Qualcomm tarafından geliştirilen amiral gemisi Snapdragon 8 Gen 3 çipini taşıyor. Bu sayede cihaz, sınıfının en iyi performansını kullanıcılara sunmayı vaat ediyor.

Yeni OnePlus telefonu kamera özellikleri ile de iddiasını sürdürecek. Mobil fotoğrafçılar için etkileyici bir performans vadeden cihazda 50 MP ana kamera yer alacak. Bununla birlikte telefonun üçlü kamera setinde 48 MP ve 64 MP’lik iki adet yardımcı sensör bulunacak. Bunların ultra geniş açılı bir lens ve telefoto lens olabileceği tahmin ediliyor. Cihazın ön kısmında ise yüksek çözünürlüklü selfie çekimleri ve görüntülü sohbetler için 32 MP’lık bir sensör kullanılacak.

Kullanıcı dostu bir batarya performansı sunacak OnePlus 12’de 5.400 mAh pil yer alacak. Kutudan çıkar çıkmaz Android 14 tabanlı ColorOS 14 kullanıcı arayüzü ile hizmet vermeye başlayacak cihaz, uzun yıllar büyük Android güncellemelerini desteklemeye devam edecek.

Merakla beklenen OnePlus 12 ilk olarak Çin’de satışa çıkacak. 5 Aralık, yani yarın gerçekleştirilecek olan lansman etkinliğinde cihaz resmi olarak satılmaya başlanacak. Telefonun küresel pazara 2024 yılında geleceği tahmin ediliyor.

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