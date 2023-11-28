OnePlus 12 ile çekilen ilk fotoğraflar ortaya çıktı

OnePlus çok yakında yeni amiral gemisi akıllı telefon modeliyle piyasada boy göstermeye hazırlanıyor. Şirketin uzun bir süredir heyecanla beklenen yeni akıllı telefonu OnePlus 12 için geri sayım başlamış durumda. Daha önce yeni üst düzey telefonunun temel donanım ayrıntılarını aşamalı bir şekilde hayranlarıyla buluşturan şirket, şimdi ise OnePlus 12 ile çekilen ilk fotoğraflar ile ilgi odağı haline geldi.

OnePlus’ın yeni telefonu, gelişmiş kamera sistemi sayesinde adından sıkça söz ettirecek gibi görünüyor. Heyecanla beklenen cihaz, yüksek performansının yanı sıra mobil fotoğrafçılar için etkileyici bir deneyime kapı aralayacak. Önümüzdeki günlerde piyasaya çıkması beklenen cihaz, yenilikçi kamera sistemiyle rakiplerini geride bırakma konusunda iddialı bir duruş sergiliyor.

OnePlus 12 ile çekilen fotoğraflar ve kamera özellikleri

Yoğun bir pazarlama kampanyası ile karşımıza çıkmaya hazırlanan yeni OnePlus telefonu, yenilikçi kamera sistemini de arkasına alarak mobil fotoğrafçılar için iddialı geliyor. OnePlus Çin Başkanı Louis Jie, cihazın kamera performansından övgü dolu bir şekilde bahsederken, aynı zamanda kendi segmentindeki diğer amiral gemisi telefonları geride bıraktığını kendinden emin bir şekilde vurguluyor.

Gelişmiş bir kamera sistemine sahip olması beklenen OnePlus 12, OPPO Find X ekibi ile yapılan ortaklık sonucunda hem daha iyi bir donanım hem de ileri düzey algoritmaları entegre ediyor. Yeni nesil bir ultra hafif gölge görüntüleme sistemiyle gelecek telefon, aynı zamanda görüntüleme alanında tanınmış bir firma olan Hasselblad ile stratejik bir iş birliğinden faydalanıyor.

OnePlus ve Hasselblad tarafından gerçekleştirilen yeni ortaklık sonucunda OnePlus 12 cihazı Hasselblad Natural Color, Hasselblad Pro Mode ve Professional Hasselblad Portrait gibi dikkat çekici özellikleri bir araya getiriyor.

OnePlus 12, 50 MP Sony LYT-808 ana kamera ile karşımıza çıkacak. f/1,6 diyafram açıklığına sahip olacak bu kamerada 23 mm sensör tercih edilecek. 64 MP OmniVision OV64B periskop telefoto lens sayesinde 6x yakınlaştırma desteği sağlanacak. Öte yandan telefonda 48 MP Sony IMX581 ultra geniş açılı lense yer verilecek.

Çok yakında Çin pazarında satışa çıkmaya hazırlanan yeni OnePlus 12, Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Gen 3 çipini kalbinde taşıyacak. 24 GB RAM kapasitesiyle gelecek telefon, 1 TB dahili depolama alanına ev sahipliği yaparak yüksek bir performans sergileyecek. Cihaz, 5 Aralık tarihinde tanıtılacak.