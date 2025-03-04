Samsung’dan oyunseverler için çılgın konsept: Katlanabilir ekranlı el konsolu

Samsung, MWC 2025'te oyunseverler için dikkat çekici bir konsept duyurdu.

Güney Koreli şirket, katlanabilir ekrana sahip el konsolunu tanıttı.

Henüz konsept aşamasında olan Samsung Flex Gaming'in ticari çıkış tarihi ve teknik özellikleri açıklanmadı.

Samsung Display, Barselona’da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi 2025’te (MWC) oyun sektörü için yenilikçi bir konsept olan Flex Gaming ile karşımıza çıktı. 7.2 inç OLED ekrana sahip katlanabilir taşınabilir bir konsol olan bu ürün ziyaretçilerin yoğun ilgisini gördü.

Günümüzün taşınabilir konsolları, sağlam boyutları ve taşınmalarının zorluğuyla biliniyor. Flex Gaming ise katlanabilir bir ekran benimseyerek bu sorunu çözmeyi amaçlıyor. Bu sayede cihaz kapalıyken daha az yer kaplıyor.

Henüz prototip aşamasında olan bu cihazın yenilikçi tasarımı, katlandığında içeri çekilen kumanda kolları ve yön tuşlarını bünyesinde barındırıyor. Böylelikle ürünün kalınlığı daha kompakt hale geliyor ve kullanımı daha kolay oluyor.

Samsung Flex Gaming’in özellikleri gizemini koruyor

Konsept tanıtımına rağmen Samsung Display çözünürlük, yenileme hızı veya ekran parlaklığı gibi teknik detayları açıklamadı. Ancak ekranın Galaxy Z serisindeki katlanabilir ekranlarla benzer özelliklere sahip olacağı tahmin ediliyor.

Dikkat çeken bir diğer nokta ise yüksek performanslı oyunları destekleme ihtimali oluyor. Zira şirket Flex Gaming’i KRAFTON’un PC için geliştirdiği InZOI adlı oyunla çalıştırarak MWC 2025‘te ziyaretçilere sundu. Samsung ve Valve’ın SteamOS’u ARM yonga setleriyle uyumlu hale getirmek için iş birliği yapabileceğine dair söylentiler var ve bu da konsolun PC oyunlarını çalıştırabileceği hipotezini güçlendiriyor.

Fakat yine de bu ürün, Samsung’un Flex Gaming adı altında tanıttığı cihaz ilk değil. Şirket, CES 2023’te geleneksel konsolları daha çok anımsatan farklı tasarıma sahip bir prototip sergiledi. Yeni versiyon ise daha pratik ve fütüristik bir formata yakın, Galaxy Z Flip akıllı telefonlardakine benzer bir katlama mekanizması sunuyor.

Konsolda ayrıca bir adet “Home” tuşu ve “N” harfiyle işaretlenmiş bir tuşun yanı sıra aksesuarları şarj etmek ve bağlamak için bir adet USB-C portu da bulunuyor. Etkinlikte tanıtılan model, canlı limon yeşili rengiyle Steam Deck ve Razer Blade 16 gibi rakipleriyle birlikte tanıtılan cihazlar arasında öne çıkıyor.

Flex Gaming konseptinin henüz ticari bir lansman tarihi bulunmuyor. Fakat MWC 2025’te yapılan sunum, Samsung Display’in katlanabilir bir konsolun gerçeğe dönüşme olasılığına yatırım yaptığını bizlere gösteriyor.