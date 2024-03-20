NVIDIA’nın Blackwell yapay zeka çipi duyuruldu

GTC 2024 (Graphics Technology Conference) etkinliğinde karşımıza çıkan NVIDIA, Blackwell yapay zeka çipini duyurdu. Şirketten gelen bilgilere göre yeni GPU’lar, markanın geliştirdiği Hopper H100 çiplerine göre 30 kat daha yüksek bir performansa ev sahipliği yapıyor. Bununla birlikte 25 kat daha yüksek enerji verimliliğine kapı aralanıyor.

NVIDIA’nın piyasaya sürdüğü yeni Blackwell yapay zeka çipleri TSMC’nin 4 nm 4NP işlemiyle üretiliyor. Öte yandan yeni çipin en büyük ayrıcalıkları arasında ayrıştırılmış yonga mimarisinde olası program davranışı hatalarının giderilmesi öne çıkarılıyor.

AI destekli NVIDIA Blackwell platformu ve DGX SuperPOD süper bilgisayarı piyasaya çıktı

NVIDIA’nın Blackwell platformu altı hesaplama hızlandırma teknolojisiyle karşımıza çıkıyor. 208 milyar transistor ile gelen mimari, şirketin iddialarına göre dünyanın en güçlü çipi olarak lanse ediliyor. TensorRT-LLM ve NeMo Megatron’un yerleşik algoritmalarını kullanan çip, ölçeklenebilir desteğine ve aynı zamanda gelişmiş dinamik aralık yönetimine sahip ikinci nesil Transformer Engine desteğini içeriyor.

Serinin ilk ürünü olan NVIDIA GB200 Grace Blackwell düşük güç tüketimi desteğiyle 900 GB/s’nin üzerinde hız elde edebilmek adına iki NVIDIA B200 Tensor Core GPU’yu NVLink desteğiyle NVIDIA Grace CPU ile birleştiriyor. Bununla birlikte çipte NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand ve Spectrum-X800 platformlarının gücüyle 800 GB/s’nin üzerinde gelişmiş ağ bağlantısı imkanı vaat ediliyor.

Trilyon metrik GPU hesaplama ve AI altyapıları için optimize edilen yeni NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand ve Spectrum-X800 Ethernet ayrıca büyük bir dikkat yarattı. Quantum-X800 InfiniBand gelişmiş bir performansa sahip olan yapay zekaya ve özel altyapıya odaklanıyor. Spectrum-X800 Ethernet ise tüm veri merkezlerinde AI için optimize edilen ağları mercek altına alıyor.

Bunun yanı sıra şirket ayrıca yeni nesil yapay zeka süper bilgisayarını da sergiledi. NVIDIA DGX SuperPOD, Blackwell süper çipleriyle desteklenerek gelişmiş bir performans ortaya koyuyor. Raf ölçekli yeni bir mimariyle gelen ve aynı zamanda yüksek verimli sıvı soğutma desteği sunan ürün, sekiz NVIDIA DGX GB200 sistemini bünyesinde barındırıyor. 240 TB hızlı bellek destekli 11,5 Exaflops yapay zeka süper bilgi işlem gücü ortaya konuyor.

Açıklanan bilgilere göre ana ortaklar arasında altyapılarını güncelleyen ilk platformlar arasında Google Cloud, Microsoft Azure, Oracle Cloud Infrastructure ve Amazon Web Services yer alıyor. Bunun yanı sıra Dell, Lenovo ve Cisco gibi büyük şirketlerin de yıl sonuna kadar yeni Blackwell çipleri ve NVIDIA’nın diğer teknolojilerinden kendi sunucu çözümleri için yararlanacak.