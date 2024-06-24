Yapay zekalı oyun telefonu RedMagic 9S Pro’nun çıkış tarihi belli oldu

Üretmiş olduğu oyuncu telefonları ile adından sıkça söz ettiren Nubia geçen yılın Kasım ayında Çin pazarında RedMagic 9 Pro ve 9 Pro+ modellerini piyasaya sürdü. Kısa sürede dünya çapında büyük bir ses getiren oyun odaklı akıllı telefon ailesi çok yakında yeni bir üye kazanacak. Serinin bir sonraki modeli olan RedMagic 9S Pro’nun çıkış tarihi için geri sayım başladı.

Nubia’dan gelen bilgilere göre RedMagic 9S Pro’nun çıkış tarihi için 3 Temmuz işaret ediliyor. RedMagic Esports Universe adı altında gerçekleşecek olan ürün lansmanı aynı anda internet üzerinden canlı olarak da yayınlanacak. İddialı yapay zeka tabanlı özelliklere ev sahipliği yapacak olan oyuncu telefonu yüksek performansıyla segmentinin öne çıkan modellerinden bir tanesi olarak dikkat çekecek.

RedMagic 9S Pro’dan neler bekleniyor?

Nubia’nın merakla beklenen yeni oyun telefonu için oldukça sınırlı bir süre kaldı. İlk olarak Çin pazarında piyasaya sürülmesi beklenen akıllı telefon modeli ile ilgili şimdilik ne yazık ki pek fazla ayrıntı paylaşılmadı. Ancak söylentilere göre cihaz Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinin gelişmiş bir sürümünü kalbinde taşıyacak. Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version çipiyle piyasada boy gösterecek ürün olağanüstü performansıyla rakiplerinin önüne geçecek.

Qualcomm tarafından geçen yılın Ekim ayında piyasaya duyurulan ve ilk olarak Xiaomi 14 serisi akıllı telefon ailesinde boy göstermeye başlayan performans canavarı yonga seti 3,36 GHz frekansa ev sahipliği yapıyor. Leading Version sürümünün ise bu çip için üretilen ilk alt versiyon olmayacağı biliniyor. Bilindiği üzere Ocak ayında piyasaya çıkan Galaxy S24 serisinde de 3,9 GHz frekanslı Snapdragon 8 Gen 3 For Galaxy çipi yer almıştı.

Şimdilik konuya ilişkin resmi bir doğrulama gelmese de RedMagic 9S Pro’ya güç verecek Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version çipinin 3,39 GHz frekansla karşımıza çıkacağı öne sürülüyor. Bununla birlikte çipin GPU performansı konusunda da önemli iyileştirmeler sağlayacağı ifade ediliyor.

Nubia RedMagic 9S Pro’nun çıkış tarihi için 3 Temmuz’a işaret edilirken, şimdilik cihazın herhangi bir doğrulanmış özelliği ne yazık ki bulunmuyor. Fakat yine de lansman günü yaklaştıkça cihazla alakalı daha fazla detaya ulaşabileceğimiz tahmin ediliyor.

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