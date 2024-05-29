Nothing Phone (2a) Special Edition duyuruldu! İşte fiyatı

Üretmiş olduğu yenilikçi tasarımlara sahip akıllı telefon modelleriyle kısa sürede adından sıkça söz ettiren Nothing markası özel bir sürümle karşımıza çıktı. Yakın zamanda ortaya çıkan bazı söylentiler, Phone 2a’ın yakında yeni bir renk seçeneğiyle raflara geleceğine işaret ediyordu. Fakat şirket birçok kişiyi ters köşeye yatırarak yeni bir renk opsiyonu değil, cihaz için özel bir sürüm olan Nothing Phone (2a) Special Edition seçeneğini hazırladı.

Nothing markasının yeni cihazı kırmızı, sarı ve mavi renk seçeneklerini bir araya getirerek ortaya eşsiz bir ürün çıkarıyor. Şirketin duyurduğu yeni özel sürüm, ilk defa bu üç rengi markanın tek bir modelinde buluşturuyor. İşte Nothing’in yeni telefonunu tüm merak edilen detayları…

Nothing Phone (2a) Special Edition özellikleri

Yeni Nothing telefonu donanım tarafında standart modelin neredeyse tüm ayrıntılarını korumaya devam ediyor. 6,7 inç AMOLED ekranla karşımıza çıkan cihaz, her zaman olduğu gibi Glyph arayüzüyle markanın imza tasarımını devam ettiriyor. 120 Hz yenileme hızıyla akıcı bir ekran performansı sunan mdoelde 1.300 nit tepe parlaklık, 1080×2412 piksel çözünürlük ve HDR10+ desteği yer alıyor.

MediaTek Dimensity 7200 Pro işlemcisi ile karşımıza çıkan Nothing Phone (2a) Special Edition modeli 12 GB’a kadar RAM kapasitesi ve 256 GB’a kadar dahili depolama alanı ile eşleştiriliyor. 45 watt hızlı şarja sahip olan model bu sayede sadece 23 dakika gibi kısa bir süre içinde yüzde 50 şarj dolumu, 1 saatteyse yüzde 100 şarja ulaşmayı vaat ediyor. Öte yandan cihazın 5.000 mAh’lik kullanıcı dostu bir pil ömrüne sahip olduğunu belirtelim.

Arka tarafta optik görüntü sabitleme desteğiyle gelen 50 MP ana kamera sunan Nothing cihazı, çift kamera setini 50 MP’lik ultra geniş açılı bir lensle tamamlıyor. Telefonun ön tarafında ise 32 MP kalitesinde bir lensle selfie çekimleri ve görüntülü sohbetler sağlanıyor. Cihaz kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemini temel alan Nothing OS 2.5.5 işletim sistemiyle hizmet veriyor.

Nothing Phone (2a) Special Edition fiyatı

Serinin yeni telefonu bugün Nothing’in resmi internet sitesi üzerinden satışa sunuldu. Orta segment akıllı telefon pazarına hitap eden yüksek performanslı bu model, 12 GB RAM kapasitesi ve 256 GB depolama alanı seçeneğiyle 379 Euro karşılığında satılıyor.