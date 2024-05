Nothing Phone 2a için bir renk seçeneği daha yolda

Nothing Phone 2a için yeni bir renk seçeneği daha tasarlanıyor. Orta seviye akıllı telefon pazarına hitap eden cihaz, büyüleyici tasarımıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. Markanın kendine has estetik tarzını devam ettiren model, yakın zaman önce yeni mavi renk opsiyonuyla tüketicilerle buluşmuştu. Maviden sonra şirketin tüketicilere bir renk seçeneği daha sunmak istediği açıklandı.

Yogesh Brar’ın paylaşımına göre çok yakında Nothing Phone 2a satın almak isteyen tüketiciler için bir renk seçeneği daha sunulacak. Şirketin yeni renkle ilgili çalışmalarını sürdürdüğü bilinirken, şimdilik maalesef bunun hangi renk olacağı belirsizliğini koruyor. İşte cihazla alakalı ortaya çıkan son ayrıntılar…

Nothing Phone 2a’nın yeni renk seçeneği ne olacak?

Aşağıda yer alan tanıtım görseli, cihazın “çok yakında” yeni rengine kavuşacağını müjdeliyor. Afişte yer alan bilgilere göre bu model, Hindistan merkezli perakende satış platformu Flipkart üzerinden tüketicilere ulaştırılacak. Görselde “güçlü” ve “benzersiz” ifadelerine de yer verilmesi dikkatlerden kaçmıyor.

Henüz Nothing Phone 2a’nın yeni renk seçeneği resmi olarak açıklanmasa da afişte yer alan “Nothing (R)” logosunda bazı şifreler göze çarpıyor. Logoda sarı ve kırmızı renklerin öne çıktığı görülürken, yeni rengin de bunlardan bir tanesi ya da her ikisinin kombinasyonundan oluşan bir karışım olabileceği düşünülüyor. Fakat yine de kesin bir şey söylemek için bir süre daha beklememiz gerekecek gibi görünüyor.

Kendine has tasarımlarıyla adından söz ettiren Nothing markası Flipkart ile işbirliği kapsamında yeni renk opsiyonunu satışa çıkaracak. Şu anda resmi olarak Türkiye pazarında da faaliyet gösteren Nothing markasının bu renk seçeneğini ülkemize getirip getirmeyeceği ise şimdilik bilinmiyor. Fakat tahminlere göre bu opsiyon, yalnızca Flipkart üzerinden Hindistan pazarıyla sınırlı tutulabilir.

Nothing Phone 2a teknik özellikleri

Bu yılın Mart ayında piyasaya çıkan Nothing Phone 2a modeli 120 Hz yenileme hızı, 1.300 nit tepe parlaklık, HDR10+ desteği ve 1080×2412 piksel çözünürlük kalitesine ev sahipliği yapan 6,7 inç AMOLED ekranla karşımıza çıkıyor.

12 GB’a kadar RAM kapasitesi ve 256 GB’a kadar dahili depolama alanıyla gelen cihaz, MediaTek imzalı Dimensity 7200 Pro yonga setinden güç alıyor. 45 watt hızlı şarj desteği sayesinde sadece bir saatte yüzde 100 şarj dolumuna imkan tanıyan model, 5.000 mAh’lik ideal bir batarya kapasitesiyle sunuluyor.

50 MP optik görüntü sabitleme destekli ana kamerayla karşımıza çıkan Nothing Phone 2a modelinin çift kamera setinde aynı zamanda 50 MP ultra geniş açılı lens taşınıyor. Telefonun ön tarafında ise 32 MP’lik bir selfie kamerası yer alıyor. Son olarak cihazın kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemini temel alan Nothing OS 2.5.5 yazılımıyla çalışıyor.

Son olarak şirketin yeni amiral gemisi Nothing Phone 3 üzerinde de çalışmaya devam ettiğini belirtmekte yarar var. Performans canavarı bir donanıma sahip olacak akıllı telefonun bu yılın Temmuz ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor.