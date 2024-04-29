Nothing Phone 2a için üçüncü renk seçeneği piyasaya çıktı

OnePlus’ın kurucu ortağı ve eski CEO’su Carl Pei tarafından kurulan Nothing markası kısa sürede adından sıkça söz ettirmeyi başardı. Kendine özgü dikkat çekici bir tasarıma ev sahipliği yapan bu cihazlar, siyah ve beyaz renk seçenekleriyle çarpıcı bir karakteristik tarz yarattı. Marka kimliğiyle müthiş bir uyum içinde olan bu renk portföyü, bugün ilk kez üçüncü bir seçenekle genişletildi.

Siyah ve beyaz renklerle sadeliğini ön planda tutan Nothing, minimalistik tasarımıyla büyük bir ilgi gördü. Fakat bugünden itibaren Nothing Phone 2a için üçüncü bir renk opsiyonu olan mavi seçeneği piyasaya çıktı. Göz alıcı bir görünüm ortaya koyan bu seçenek, markanın karakteristik estetik unsurlarını bünyesinde taşıyarak popüler akıllı telefon modeline daha heyecan verici bir tarz katıyor.

Nothing Phone 2a Blue (Mavi) özel lansman fiyatıyla geliyor

İlk olarak Hindistan pazarı için duyurulan mavi renkli Nothing Phone 2a modeli şimdiden ilgi odağı haline geldi. Siyah ve beyaz renk seçeneklerinin yanına katılan mavi opsiyonu, tüketiciler için daha geniş bir tercih hakkı ortaya koydu. Bu seçenek, markanın ilk renkli telefonu olarak lanse edildi.

Nothing Phone 2a Blue (Mavi) çok yakında Hindistan pazarında raflarda boy göstermeye başlayacak. 2 Mayıs tarihinden itibaren Flipkart üzerinden satışa sunulacak olan cihaz, 8 GB RAM kapasitesi ve 128 GB dahili depolama alanına sahip sürümüyle 19.999 Hindistan Rupisi karşılığında özel lansman fiyatıyla listelenecek.

Lansman gününden sonra ise cihazın fiyatlarının artacağı belirtiliyor. Sonraki süreçte cihaz, 23.999 Hindistan Rupisi fiyat etiketiyle tüketicilere hitap edecek. Merakla beklenen yeni renk seçeneğinin Türkiye de dahil olmak üzere diğer ülkelerde ne zaman satışa sunulacağı şimdilik belirsizliğini koruyor.

Nothing Phone 2a teknik özellikleri

Mart ayının başında piyasaya çıkan Nothing Phone 2a şık tasarımının yanı sıra güçlü özellikleriyle de beğeni topluyor. 6,7 inç AMOLED ekranla gelen modelde 120 Hz yenileme hızı, 1.300 nit tepe parlaklık, 1080×2412 piksel çözünürlük kalitesi ve HDR10+ desteği sağlıyor.

MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 7200 Pro çipinden güç alan Nothing telefonu 12 GB’a kadar RAM kapasitesi ve 256 GB’a kadar dahili depolama alanı yer alıyor. 45 watt hızlı şarj destekli cihz, yalnızca 23 dakikada yüzde 50, 1 saatte ise yüzde 100 şarj dolumu vadediyor. Modelde kullanıcı dostu 5.000 mAh’lik pil kapasitesi taşınıyor.

Optik görüntü sabitleme özelliğine sahip 50 MP ana kamerayla gelen Nothing Phone 2a, çift kamera setinde ayrıca 50 MP’lik bir ultra geniş açılı lens barındırıyor. Cihazın ön kısmında ise 32 MP selfie kamerası yer alıyor. Ekran altı parmak izi tarayıcısına sahip model, kutudan çıkar çıkmaz Android 14 tabanlı Nothing OS 2.5.5 işletim sistemiyle çalışıyor.