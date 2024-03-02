Nijerya’dan Binance platformuna 10 milyar dolar tazminat

Dünyanın en büyük kripto para borsaları arasında kabul edilen Binance platformu Nijerya’da büyük bir tartışmanın göbeğinde. Nijerya hükümeti, Binance ile ilgili düzenleyici tedbirlerini artırma kararı aldı. Bu bağlamda hükümet, platformun ülkedeki kripto para pazarındaki yasa dışı faaliyetlere karıştığını, öte yandan para birimindeki devalüasyon ile bağlantısı olduğu yönündeki iddialara karşılık 10 milyar dolarlık tazminat istedi.

BBC’nin haberine göre Nijerya hükümetinin bu kararı, Binance’in döviz kuru sabitlemesi yüzünden ülke için büyük kayıplara yol açtığı yönündeki iddialardan sonra alındı. Yetkililerden gelen açıklamaya göre popüler kripto para platformu, ülkedeki döviz artışını etkilemek ve Naira’nın son aylarda yüzde 70’e kadar düşmesinde etken faktörlerden biri olmakla suçlanıyor.

Nijerya hükümeti Binance platformuna soruşturma başlattı

Yerel para biriminde istikrarlı bir yol çizmeye odaklanan Nijerya yönetimi, Binance platformuyla ters düştü. Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Tinubu’nun bilgi ve strateji konusunda özel danışmanlığını üstlenen Bayo Onanuga, popüler kripto platformunun yada dışı işlemlere karıştığı iddiası vurguladı. Bununla beraber söz konusu durumun, ülkenin finansal ekosistemi üzerinde büyük bir kayba sebep olduğunu dile getirdi.

Nijerya Ulusal Güvenlik Ofisi, platformun mevzubahis faaliyetleriyle ilgili olarak resmi bir soruşturma başlatıldığını açıkladı. Kurumun stratejik iletişim başkanı Zakari Mijinyawa, BBC’ye verdiği demeçte yöneticilerin soruşturmaya tabi tutulduğunu doğruladı ve şu açıklamada bulundu:

“Yöneticiler döviz piyasasının düzenlenmesine ilişkin güvenlik kurumları tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sorguya tabi tutuluyor. Binance yetkilileri ile anlaşmaya varmak üzere görüşmeler devam ediyor.”

İki üst düzey Binance yöneticisi, ülke kurallarına uymadıkları ve yetersiz belgeler sundukları gerekçesiyle Nijerya başkenti Abuja’da gözaltına alındı. Yetkililer, platformun yöneticilerinden Nijerya yerel para birimini içeren işlemler ile ilgili çeşitli veriler talep etti.

Büyük bir baskı altında olan Binance ekibi, Nijerya yerel para birimiyle ilgili işlemlerini askıya aldı ve hükümetle işbirliğine hazır olduklarını ifade etti. Buna karşılık olarak hükümet ise platformun faaliyetlerine işaret ederek söz konusu zararı karşılamak adına 10 milyar dolarlık bir tazminat tutarı belirledi.

Şimdilik yetkililer soruşturmaya ilişkin yalnızca bu bilgilerle karşımıza çıktı. Hükümet ile Binance platformu arasında müzakereler devam ederken, soruşturmanın ne kadar süreceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor.