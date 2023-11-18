Netflix’in Narcos dizisi PC oyunu oluyor

İlk kez 2015 yılında seyirci karşısına çıkan Netflix dizisi Narcos kısa sürede dünya çapında büyük bir popülarite elde etmeyi başardı. Başrolünü Wagner Moura’nın üstlendiği suç ve aksiyon temalı dizi, toplamda 3 sezon ve 30 bölümden oluşan sürükleyici hikayesiyle geniş bir hayran grubuna hitap etti. Şimdi ise sevilen dizinin video oyunu uyarlaması geliyor. Popüler yapım, Movie Games ve True Games Syndicate imzasıyla DDS x Narcos adı altında oyuncularla buluşacak.

Merakla beklenen oyun, esas olarak Drug Dealer Simulator’un bir yan ürün olarak karşımıza çıkacak. Steam üzerinden PC platformunda satışa sunulacak oyun, Drug Dealer Simulator ile efsanevi Narcos dizisi arasında bağımsız bir geçişi temsil edecek.

DDS x Narcos iki evreni bir araya getiriyor

2020 yılında piyasaya çıkan Drug Dealer Simulator oyunu, Amerika Birleşik Devletleri’nde kendi uyuşturucu imparatorluğunu genişletmeye çalışan birinci şahıs bir simülatör deneyimine ev sahipliği yapıyor. Narcos dizisinden ilham alan yeni spin-off versiyonu ise CIA’den kovulan ajan Daniel’in ve Meksika’daki ailesinin iflas etmesinin üzerine gelişen sürükleyici hikayeye odaklanıyor.

Bir fabrika satın almaya karar veren Daniel, aynı zamanda altına gireceği zorlu ekonomik süreçte, pek de istemeyeceği faaliyetler gerçekleştirmek zorunda kalıyor ve olaylar gelişiyor. True Games Syndicate CEO’su Paweł Hekman oyunu şu cümlelerle tanıtıyor:

“DDS x Narcos, 1980’lerin sonlarında geçen orijinal DDS oyununun çapraz versiyonudur. DDS serisinin evreniyle efsanevi dizi Narcos ve Narcos: Mexico’nun bilinen dünyasını birleştiriyor. Oyuncular sınırın her iki tarafını ve iki sevilen serinin tanıdık dünyasını keşfedebilirler.”

İçerdiği yasa dışı unsurlar sebebiyle belirli bir yaş limitiyle satılacağı tahmin edilen oyunda, kullanıcılar Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika’yı ziyaret etme şansına sahip olabilecek. Amerikan gettosunun derinliklerini keşfetmeyi vaat eden oyunda hikayenizin sonunu etkileyecek seçimler yapacaksınız.

DDS x Narcos çok yakında piyasaya çıkacak. Oyunun Steam sayfasında, beklenen yapımın 2024 yılında oyuncularla buluşacağı belirtiliyor. Fakat şimdilik tam bir tarih açıklamasında bulunulmuyor. Ayrıca oyunun satış fiyatı da gizemini koruyor.

DDS x Narcos sistem gereksinimleri

2024 yılında piyasaya çıkacak DDS x Narcos’un sistem gereksinimleri belli oldu. Oyun şu donanım gereksinimleriyle gelecek: