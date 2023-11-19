Netflix ve Disney+ gibi platformlara 166 milyon TL para cezası

Ticaret Bakanlığı bu yıl dizi, film ve spor yayını yapan dijital platformlara toplamda 166 milyon TL idari para cezası kestiğini açıkladı. Bakanlığın resmi X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre bu cezaların büyük bir çoğunluğu, platformların haksız şekilde müşterilerden ücret aldığı ve kullanıcıların mağdur olduğunun tespit edilmesi durumlarında uygulandı.
Bakanlığın yapmış olduğu açıklamada, para cezası çarptırılan platformların, kullanıcıların izni olmadan otomatik bir şekilde abonelik başlattığı ya da aboneliği sonlandırma işlemini yerine geç getirdiği anlaşıldı. Bununla birlikte servislerin, kullanıcılar için iade hakkı vaat ettiği halde bunu sağlamadığı veya iadenin geç gerçekleştirildiğini yakaladı. Öte yandan kullanıcılara abonelik ücretini açık bir şekilde göstermeyen ve kullanıcıların abonelik ücretini kontrol etmesini engelleyen platformların da önüne geçildi.
Ticaret Bakanlığı’ndan dijital platformlara ceza açıklaması
Bakanlığın vermiş olduğu bu cezalar, 2023 yılında şimdiye kadar uygulanan idari yaptırımları içeriyor. Bu sayede bakanlık, dijital platformların tüketici haklarını ihlal etmesinin önüne geçmeye katkıda bulunmak istiyor.
Bakanlıktan gelen açıklama şu şekilde karşımıza çıkıyor:
Tüketicilere Mağduriyet Yaşatanlara 166 Milyon Türk Lirası Ceza Uygulandı
(17.11.2023) pic.twitter.com/OrLyU8UkD0
— T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) November 17, 2023
“Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşlarımızı mağdur edebilecek her konu değerlendirilerek gerekli incelemeler ivedilikle başlatılmaktadır. Bu kapsamda, 2023 yılı içerisinde Bakanlığımıza tüketicilerimiz üzerinden ulaşan TV yayını, kişiye özel film, dizi, belgesel, komedi vb. yayın ve içerik hizmeti sunan dijital abonelik platformları hakkındaki şikâyetler ile ilgili olarak incelemeler başlatılmıştır. Bu kapsamda; ilgili kuruluşlara Bakanlığımızca 166 milyon TL tutarında idarî para cezası düzenlenmiştir.
Bakanlık Müfettişlerince yapılan denetimlerde, dijital platformlara abone olan tüketicilerin talep ve onayları alınmaksızın sözleşmelerinin yenilendiği, tüketicilerin rızası dışında kredi kartlarından para tahsil edildiği, abonelikten çıkmak isteyen tüketicilerin isteklerinin süresi içerisinde yerine getirilmediği, haksız bir şekilde ücret alınmaya devam edildiği, eksik iade ücreti ödenerek tüketicilerin mağdur edildiği tespitlerine yer verilmiştir.
Haksız Tahsilat ve İade Süreçlerindeki Mağduriyete 166 Milyon Türk Lirası Ceza Uygulandı
Söz konusu haksız tahsilat ve iade süreçlerinde tüketicilere yaşatılan bu ve benzeri ihlaller dolayısıyla dijital abonelik platformlarına Bakanlığımızca 166 milyon TL tutarında idari para cezası düzenlenmiştir.
Bakanlık olarak tüketici haklarının korunması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”