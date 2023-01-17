Netflix Türkiye abonelik fiyatları zamlandı

Popüler dijital streaming platformu Netflix son dönemlerde ekonomik olarak oldukça zorlu bir dönemden geçiyor. Küresel olarak büyük bir kullanıcı kaybına uğrayan şirket, mali durumunu eskisi gibi parıltılı bir hale getirmek için çok sayıda hamlede bulundu. Global anlamda birçok çalışanı ile yollarını ayıran firma, aynı zamanda çeşitli dizi ve film projelerinin yeni sezonlarını askıya alma yolunda gitti. Meta, Google, Twitter ve Amazon gibi çok sayıda teknoloji şirketinin büyük sıkıntılar yaşadığı yüksek enflasyon probleminin de katkısıyla platform, abonelik fiyatlarında artışa gitti. Netflix üyelik fiyatları yükseldi.

2023 yılının ilk zammını duyuran Netflix Türkiye, yaşayacak olan fiyat artışını ilk olarak yalnızca yeni üyeleri için geçerli kılacak. Halihazırda platforma üye olan kullanıcılar ise kademeli bir şekilde fiyat artışıyla karşılaşmaya başlayacak. Netflix’in konuya ilişkin kullanıcıları ile paylaştığı resmi açıklaması ise şu şekilde oldu:

“Yeni üye olacak kullanıcılarımız için yeni ücretler geçerli olacak, mevcut üyelerimizin tümü içinse bu değişiklik aşamalı olarak sunulacaktır. Mevcut üyelerimiz plan değişikliği yapmamışlarsa, üyelik ücretleri değişmeden 30 gün önce bir e-posta göndererek bilgilendirme yapacağız.”

Netflix Türkiye abonelik fiyatları ne kadar oldu?

Netflix Türkiye abonelik fiyatları 2022 yılının başlarında 26,99 TL’den başlayan rakamlarla kullanıcılara hitap ediyordu. Standart planda 40,99 TL, Özel plan seçeneğinde ise kullanıcılara 54,99 TL fatura yansıtan şirket, yıl içerisinde gelen zamla başlangıç ücretlerini 37,99 TL’ye yükseltti. Standart plan 57,99 TL, Özel plansa 77,99 TL oldu. 2022’nin son zammıyla birlikte ise paket seçeneklerine göre ücretler sırasıyla 45,99 TL, 69,99 TL ve 93,99 TL olarak değişti.

Bugün gelen zamla birlikte ise artık kullanıcılar en düşük paket seçeneği olan Temel plan için ayda 63,99 TL ödemek zorunda kalacak. Standart planda bu rakam 97,99 TL olurken; Özel plan için ise 130,99 TL ödeme yapmaları gerekecek. Söz konusu üç paketin sunmuş olduğu avantajlarsa şu şekilde biliniyor:

Temel plan : İyi – HD (720p) video kalitesi. İstediğiniz telefonda, tablette, bilgisayarda veya TV’de izleyin.

: İyi – HD (720p) video kalitesi. İstediğiniz telefonda, tablette, bilgisayarda veya TV’de izleyin. Standart plan : Yüksek – Full HD (1080p) video kalitesi. İstediğiniz telefonda, tablette, bilgisayarda veya TV’de izleyin.

: Yüksek – Full HD (1080p) video kalitesi. İstediğiniz telefonda, tablette, bilgisayarda veya TV’de izleyin. Özel plan: En Yüksek – Ultra HD (4K) ve HDR video kalitesi. İstediğiniz telefonda, tablette, bilgisayarda veya TV’de izleyin.

Netflix Türkiye abonelik fiyatları gelen son zam ile birlikte pek çok kullanıcıdan tepki topladı. Kullanıcılar, sosyal medya platformları üzerinden şirkete tepkilerini ifade etti.

Netflix’in rakiplerine göre oldukça yüksek rakamlar sunduğu biliniyor. BluTV’de aylık abonelik fiyatı 49,90 TL olarak biliniyor. Geçtiğimiz yılın yazında ülkemizde hizmet vermeye başlayan Disney Plus, kullanıcılarından ayda 64,99 TL talep ediyor ve aynı anda 4 kişiye izleme desteği sunuyor.