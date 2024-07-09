Dünyanın en büyük dijital içerik platformlarından bir tanesi olan Netflix abonelik ücretleri için zam yaptı. 2024 yılının ikinci zammı ile karşımıza çıkan şirket, Netflix fiyatı için yeni bir güncelleme getirdi. Netflix Türkiye tarafından gerçekleştirilen bu zam kullanıcılardan büyük bir tepki topladı.

Sosyal medya üzerinden kullanıcılardan büyük bir tepkiyle karşılanan Netflix’in abonelik fiyatları artık 150 TL’den başlayan rakamlardan kullanıcılara hizmet veriyor. Tüm paket seçenekleri için zam gerçekleştiren şirket dikkatleri üzerinde topluyor. Peki ya Netflix’in güncel fiyatı ne kadar oldu? İşte konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar…

2024 Netflix fiyatı ne kadar oldu?

Yüzde 25 oranında zam ile karşımıza çıkan Netflix Türkiye abonelik ücretleri için 9 Temmuz tarihi itibariyle yeni bir güncellemede bulundu. Netflix fiyatı 149,99 TL’den başlayan fiyatlarla kullanıcıların karşısına çıkarken, en pahalı seçenek olan Özel Plan ise 299,99 TL karşılığında elde edilebiliyor. Netflix’in güncel fiyatları ve eski fiyatlarını şu şekilde karşılaştırabilirsiniz:

Temel plan: 119,99 TL’den 149,99 TL ‘ye çıktı.

119,99 TL’den ‘ye çıktı. Standart plan: 176,99 TL’den 229,99 TL ‘ye çıktı.

176,99 TL’den ‘ye çıktı. Özel plan: 229,99 TL’den 299,99 TL‘ye çıktı.

Netflix fiyatı bu yıl ikinci kez zamlandı. Bilindiği üzere yılın ilk zammı Ocak ayında gerçekleşmişti. Yaklaşık 6 ay sonra yüzde 25 oranında bir zam gerçekleştiren şirket, bu hamlesiyle kullanıcılardan büyük bir tepki topladı.

Küçük bir hatırlatma yapmak gerekirse Netflix Türkiye platformu 2022 yılında iki kez zam uygulamıştı. 2023 yılında ise platform 3 defa abonelik ücretlerine zam uyguladı.

Netflix abonelik paketleri ve özellikleri

Şu anda 149,99 TL karşılığında satın alabileceğiniz Netflix temel planı şu özellikleri kullanıcılara sunuyor:

Reklamsız ve sınırsız dizi, film ve oyun

1 cihazda izleyebilirsiniz

HD kalitesinde izleyebilirsiniz

Desteklenen 1 cihaza içerik indirebilirsiniz

229,99 TL karşılığında kullanıcıların erişimine sunulan standart plan aşağıdaki özelliklere sahip:

Reklamsız ve sınırsız dizi, film ve oyun

Aynı anda 2 cihazda izleyebilirsiniz

Tam HD kalitesinde izleyebilirsiniz

Desteklenen 2 cihaza aynı anda içerik indirebilirsiniz

Netflix’in en pahalı abonelik paketi olarak da bilinen özel plan ise şu ayrıcalıkları içeriyor:

Reklamsız ve sınırsız dizi, film ve oyun

Aynı anda 4 cihazda izleyebilirsiniz

Ultra HD kalitesinde izleyebilirsiniz

Desteklenen 6 cihaza aynı anda içerik indirebilirsiniz

Netflix konumsal ses

Peki ya siz güncel Netflix fiyatı ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Fikir ve görüşlerinizi bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz.