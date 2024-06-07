Netflix akıllı TV’lerde yeni bir tasarımla karşımıza çıkacak

Netflix platformu akıllı televizyon cihazlarında yenilenmiş bir tasarım ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Popüler dijital platformlardan biri olan Netflix’in TV uygulamasının ana sayfası tasarımını baştan aşağı değiştirmek istediği ortaya çıktı. Gelen son raporlara göre şu anda sınırlı bir grupla test edilmeye başlanan yeni tasarım, uygulamaya önemli dokunuşlar kazandıracak.

Netflix’in yenilenen tasarımı, platformun daha kullanıcı dostu bir yapıya ulaşmasına katkıda bulunacak. Şirketin tasarım değişiklikleri ile ilgili ilk detaylar ortaya çıkarken, yapılan düzenlemelerin uygulamada gezinmeyi daha basit bir hale getirdiği ve kullanıcıların daha fazla “alakalı içerik” ile karşılaşmalarına destek olduğu görülüyor.

Netflix’in yeni TV uygulaması böyle görünecek!

Popüler dijital platformlar arasında yer alan Netflix, TV uygulamasında birçok önemli değişikliğe imza atıyor. Bu yenilikler kullanıcıların platformda daha hızlı ve verimli bir şekilde vakit geçirmelerine yardımcı olacak unsurlar içeriyor. Yeni animasyonlara ev sahipliği yapacak uygulama, geleneksel kenar çubuğunu tümüyle ortadan kaldırıyor. Bunun yerine şirket, kategorileri ekranın üst tarafına yerleştiriyor.

The Verge’ün haberine göre yukarı kısımda “Ana Sayfa”, “Diziler”, “Filmler” ve “Hesabım” menüleri karşımıza çıkıyor. Bu menüler sayesinde istediğiniz sayfaya daha kolay bir şekilde ulaşmanız sağlanıyor. Artık bu kategorilere ulaşmak için sayfayı yukarı kaydırmanıza gerek kalmayacağı ifade ediliyor. Üst menüye erişim sağlamak için kumandadaki geri dönme tuşuna basmanızın yeterli olacağı vurgulanıyor.

Elbette ki bu değişikliklerin yalnızca estetik kaygılar göz ettiğini söylemek doğru olmayacaktır. Tüm bunların yanı sıra Netflix, uygulamanın çalışma prensibini etkileyen bazı değişiklikler de sunuyor. Şu anda uygulamanın TV sürümünü ziyaret eden kullanıcılar, fare ile bir dizi ya da filmin üzerine geldiklerinde otomatik olarak başlayan bir fragmanla karşılaşıyor. Ancak bu durum yeni güncellemeyle birlikte değişecek.

Netflix uygulamasının TV sürümüne gelen son güncelleme ile birlikte platformun ana sayfasında bir dizi-filmin üzerine geldiğinizde, artık fragman videosunun başlaması için bir süre daha beklemeniz gerekecek. Doğrudan kutu içinde oynatılacak olan tanıtım videosunun hemen alt kısmında ise içeriğin ismi, konusu, bölüm sayısı, derecelendirmesi ve türü gibi pratik bilgilere ulaşabileceksiniz.

Her geçen gün yeni özellikler ile daha da büyümeye devam eden Netflix platformunun akıllı TV cihazları için sunduğu yeni tasarımı şu anda sınırlı bir kullanıcı grubuyla test ediliyor. Merakla beklenen güncellemenin herkese açık kararlı sürüme ne zaman geleceği ise şimdilik bilinmiyor.