Netflix açıkladı: 2023’ün ilk yarısında en çok izlenen dizi ve filmler

Popüler dijital platform Netflix, 2023’ün ilk yarısında en çok izlenen dizi ve filmleri açıkladı. Ocak ayından Haziran’a kadarki süreci kapsayan “What We Watched” (Ne İzledik) raporunda 50 binden fazla izlenme saatine ulaşmayı başaran yapımlar karşımıza çıkıyor.

Yıla damgasını vuran birbirinden ilgi çekici yapımları bir araya getiren Netflix, aynı zamanda “ne izlesem?” diye düşünen kullanıcıları için de dikkat toplayan bir liste sunuyor. Yirmi dizi ve filmin yer aldığı listede ilginizi uyandıracak yapımları bir köşeye not alabilirsiniz.

En çok izlenen Netflix dizi ve filmleri

Netflix’in bu yıl en çok izlenen dizisi The Night Agent’in 1. sezonu oldu. 812 milyon 100 bin saatten fazla izlenme süresi elde eden dizi, Shawn Ryan imzasıyla sürükleyici bir macera vaat ediyor. Matthew Quirk’in aynı adlı romanından uyarlanan dizinin başrolünde FBI ajanı Peter Sutherland karakterine hayat veren Gabriel Basso yer alıyor.

Sarah Lampert’in yarattığı ve ilk bölümüyle 2021 yılında ekranlara gelen Ginny & Georgia, ikinci sezonuyla en çok izlenen Netflix dizi ve filmleri arasında öne çıkıyor. Dram, komedi ve gençlik temalarını bir araya getiren yapımda Antonia Gentry, Brianne Howey, Felix Mallard ve Sara Waisglass gibi yıldız isimler karşımıza çıkıyor.

Listenin üçüncü sırasında ise The Glory dizisi bulunuyor. İlk sezonu toplamda 16 bölümden oluşan Netflix imzalı Güney Kore dizisi Song Hye-kyo, Lee Do-hyun, Lim Ji-yeon, Yeom Hye-ran, Park Sung-hoon ve Jung Sung-il’den oluşan oyuncu kadrosuyla 600 milyon izlenme bandını geçiyor. Listede yer alan diğer yapımlar ise şu şekilde karşımıza çıkıyor: