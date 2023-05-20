Netflix, 4,56 milyon dolar para ödüllü Squid Game yarışması için tarih verdi

Son yılların en büyük dizilerinden bir tanesi olan Squid Game, izleyicilerini büyüleyen ve yer yer düşündüren sürükleyici hikayesiyle dünya çapında milyonlarca seyircinin hafızalarına kazındı. Netflix tarafından yaratılan Güney Kore dizisi, Türkiye’de olduğu gibi tüm dünyada büyük bir çığır açarak görkemli bir başarı elde etti. Öyküsü, oyunculuk performansları ve estetik açıdan öne çıkan yapım, kültürel etkisi ve toplumsal eleştirileriyle de adından sıkça söz ettirdi.

İlk sezonuyla etkileyici bir başarı kaydeden dizi, çok yakında yeni sezonu ile tekrardan seyirci karşısına çıkacak. Netflix, diziyle ilgili projelerini genişletip, bu yapımı bir seri haline getirmeyi amaçlıyor. Son dönemlerde Squid Game’in David Fincher tarafından yönetilen bir ABD versiyonu ve dizinin bir VR oyunu üzerine çalışıldığı biliniyor. Öte taraftan şirket, Squid Game: The Challenge yarışması ile diziyi gerçek dünyaya taşımayı hedefliyor.

Squid Game: The Challenge yarışması Kasım ayında Netflix’te yayınlanacak

Netflix, Upfront etkinliği sırasında Squid Game: The Challenge yarışması ile ilgili heyecan verici ayrıntıları paylaşarak hayranlarını şaşırttı. Bu yeni yarışma, dizinin tüm duygu ve adrenalinini gerçek hayata taşımayı amaçlıyor. Sanal gerçeklik deneyimi ile birlikte etkinlik, 456 oyuncuyu orijinal diziden esinlenerek bir dizi yarışmaya davet ediyor. Fakat elbette ki bu yarışmalarda, diziden farklı olarak ölüm riski bulunmayacak.

Squid Game yarışması ile alakalı beklentiler şimdiden oldukça büyük görünüyor. Netflix, söz konusu yarışmayı bu yılın Kasım ayında platformda kullanıcılarla buluşturmayı amaçlıyor. Sunulan ödül ise 4,56 milyon dolar olarak belirtilmiş durumda. Açıklanan bu rakam, şimdiye kadar bir reality şov programında verilen en büyük para ödülü olarak da tarihe geçecek. Öte yandan mevcut ödülün güncel kur oranına göre yaklaşık olarak 90 milyon 333 bin TL’ye tekabül ettiğini de hatırlatmakta fayda var.

Eğer siz de bu heyecan dolu yarışmaya katılmak istiyorsanız, yarışmanın resmi internet sitesini ziyaret ederek katılım koşullarına göz atabilirsiniz. Elbette ki 1. sezon için kayıtların çoktan sona erdiğini belirtmekte yarar olacak. Fakat şirket, yeni sezonlar için başvuru almaya devam ediyor.

Son dönemlerde Squid Game: The Challenge yapımıyla alakalı bazı tartışmalar gündeme geldi. Bir grup katılımcı, Netflix’i çekimler sırasında kendilerini insanlık dışı koşullara tabi tutmakla suçladı. Şikayetler arasında aşırı soğuk algınlığı ve uygun tıbbi bakımın gecikmesi durumları öne çıkıyor.

Netflix, Squid Game: The Challenge yayın tarihi için Kasım ayı başlarını işaret etti. Öte yandan dizinin merakla beklenen ikinci sezonu ise Haziran – Eylül 2023 arasında başlayacak. Yaklaşık 10 aylık prodüksiyon aşamasından sonra, dizinin en erken önümüzdeki yıl hayranlarıyla buluşacağı tahmin ediliyor.