NASA’nın uzay aracı bir asteroite çarptı

NASA’nın “DART” isimli uzay aracı, “Dimorphos” isimli bir asteroit ile çarpıştı ve ardından sinyal kaybedildi. Anlık olarak takip edilen çarpışma anı ise sosyal medyada gündem oldu.

İlk olarak 2018’de duyurulan ve planlı bir şekilde gerçekleşen bu çarpışma, olası bir gezegensel savunma sisteminin ilk ispatı olmuş oldu. İkili asteroit sistemi Didymos’a doğru gerçekleşen 10 aylık bir yolculuğun ardından “DART” isimli uzay aracı, tehlike arz etmeyen bir asteroit ile çarpıştı. Böylece uzay aracının asteroitin yörüngesini değiştirip değiştirmediğine dair veriler toplama noktasında önemli bir ilerleme kaydedildi.

DART’ın ön cephesinde bulunan “DRACO” adı verilen kamera sistemi ile çarpışmanın her anı kayda alındı. Kamera tarafından saniyede bir kare olacak şekilde kayda alınan çarpışma anı, ilgili asteroit ile ilgili detayların da görüntülenebilmesini sağladı. Asteroite yaklaştıkça, kaya, toz ve gölge gibi yüzey detaylar da netleşmeye başladı.

IMPACT SUCCESS! Watch from #DARTMIssion’s DRACO Camera, as the vending machine-sized spacecraft successfully collides with asteroid Dimorphos, which is the size of a football stadium and poses no threat to Earth. pic.twitter.com/7bXipPkjWD

— NASA (@NASA) September 26, 2022