NASA’nın Artemis 1 Ay görevinden ilk görüntüler geldi

NASA’nın Artemis Programı kapsamında devam eden ilk uzay uçuşu ve mürettebatsız bir Ay yörüngesi görevi olan Artemis 1’e ait ilk görüntüler ortaya çıktı.

NASA tarafından paylaşılan 96 saniyelik sunum videosu, görevin başladığı 16 Kasım tarihinden itibaren çekilmiş en iyi görüntülerden oluşuyor.

Orion uzay aracı ve şimdiye kadar tasarlanmış en güçlü uzay aracı olan SLS (Space Launch System) roketinin ilk entegre uçuş testi olan Artemis 1, 16 Kasım 2022’de saat 06:47’de (UTC) Kennedy Uzay Merkezi’nden başarıyla fırlatılmıştı. Görevin ana amacının ise, Ay’daki insan varlığının yeniden tesis edilmesi, Mars da dahil olmak üzere gelecekteki keşifler için gerekli teknolojileri ve yaklaşımları görmek ve sonraki Artemis görevlerinde kullanılmak üzere Orion uzay aracını, özellikle de ısı kalkanını test etmek olduğu belirtilmişti.

Önceden Exploration Mission-1 (EM-1) olarak bilinen görev, Artemis Programı’nın tanıtılmasının ardından yeniden adlandırılmıştı. Orion uzay aracı, 6 gün boyunca Ay’ın etrafında uzak ters yön yörüngede kalacak ve görev süresi toplam 26 ila 42 gün arasında olacak.

Görevin başarılı bir şekilde tamamlanması durumunda ise iki yıl içerisinde benzer bir görev bu kez mürettebatlı olarak gerçekleştirilecek.

NASA tarafından paylaşılan ilk Artemis 1 videosunu videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.