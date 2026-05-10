Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Sosyal Medya Yapay Zeka

    Sosyal medyada viral olan yapay zeka ile çocuksu pastel boya çizimleri nasıl yapılır?

    ChatGPT ile çocuksu bir tarzda pastel boya çizimleri sosyal medyada viral haline geldi. Siz de hazır komutu kopyalayarak bu akıma katılabilirsiniz.
    Güncelleme:
    Reklam
    • ChatGPT üzerinden uygulanan çocuksu tarzda pastel boya efekti, fotoğrafları 10 yaşındaki bir çocuğun elinden çıkmış gibi basitleştirerek keyifli bir hava katıyor.
    • Bu akım özellikle de X, Instagram ve TikTok gibi sosyal medya platformlarında viral hale geldi.
    • Kullanıcılar genellikle aile fotoğrafları, evcil hayvanlar ve özel anılar için bu hazır komuttan faydalanıyor.

    Yapay zeka teknolojileri artık gündelik hayatımızın bir parçası haline geldi. Bununla birlikte AI modelleri artık yeni bir eğlence anlayışını da yaşantımıza dahil etmeye başladı. Son günlerde sosyal medyada ChatGPT ve Google Gemini ile çocuksu pastel boya çizimleri viral oldu.

    Kullanıcılar basit bir prompt şablonunu doğrudan ChatGPT ya da Gemini platformlarına yazarak, çizime dönüştürülmesini istediği fotoğrafı da ekleyip gönderebilir. Yalnızca birkaç satırlık bu komut, hafızanızda iz bırakan anılarınızı keyifli bir şekilde yeniden canlandıracak.

    Reklam

    ChatGPT pastel boya efekti trend oldu

    Gemini ve ChatGPT platformlarının görsel oluşturma özelliği sayesinde siz de bu akıma katılabilirsiniz. En değerli anılarınızı çocuksu bir saflıkla yeniden yorumlayacak bu prompt, şu anda sosyal medyada büyük bir ilgi görüyor.

    Sosyal medyada viral olan yapay zeka ile çocuksu pastel boya çizimleri nasıl yapılır?
    Orijinal görsel Kolpaçino: Bomba filmine aittir, görüntü ChatGPT tarafından oluşturulmuştur.

    Özellikle de TikTok, Instagram ve X (eski adıyla Twitter) gibi uygulamalarda milyonlarca tıklanmaya ulaşan bu kareler, yapay zekanın yalnızca profesyonel işlerde değil, ayrıca kişisel bir eğlence aracı olarak da değerlendirilebileceğini gösteriyor.

    Sosyal medyada viral olan yapay zeka ile çocuksu pastel boya çizimleri nasıl yapılır?
    Orijinal görsel Vizontele filmine aittir, görüntü ChatGPT tarafından oluşturulmuştur.

    Yapay zeka ile pastel boya çizim efekti nasıl yapılır?

    Yalnızca birkaç dakikanızı ayırarak siz de kolaylıkla eşsiz hatıralarınızı daha da unutulmaz kılabilirsiniz. Bunun için aşağıda yer alan komutu kopyalayıp yapay zeka sohbet robotuna yapıştırmanız, ardından efekt uygulamak istediğiniz fotoğrafı platforma yüklemeniz gerekiyor.

    Sosyal medyada viral olan yapay zeka ile çocuksu pastel boya çizimleri nasıl yapılır?
    Orijinal görsel GORA filmine aittir, görüntü ChatGPT tarafından oluşturulmuştur.

    Gemini ve ChatGPT çocuk çizimi komutu şu şekilde karşımıza çıkıyor:

    “Fotoğrafın tamamını pastel boya tarzında tek resim olarak oluştur. Ayrıntıları basitleştirerek, sanki 10 yaşındaki bir çocuk tarafından çizilmiş gibi görünmesini sağla.

    Orijinal resimdeki renkleri kullanma. Resme, beyaz bir kağıda çizilmiş gibi bir hava ver ve çok sevimli bir atmosfer yarat.”

    En popüler yapay zeka çizim siteleri ve uygulamaları

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    En popüler yapay zeka çizim siteleri ve uygulamaları

    Reklam
    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yazın
    Yorum Yazın

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Atatürk Mah. Sütçü İmam Cd. No: 101/2
    Ümraniye, İstanbul 34764
    +90 216 335 66 66
    [email protected]

    © 2026 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.