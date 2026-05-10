Sosyal medyada viral olan yapay zeka ile çocuksu pastel boya çizimleri nasıl yapılır?

ChatGPT üzerinden uygulanan çocuksu tarzda pastel boya efekti, fotoğrafları 10 yaşındaki bir çocuğun elinden çıkmış gibi basitleştirerek keyifli bir hava katıyor.

Bu akım özellikle de X, Instagram ve TikTok gibi sosyal medya platformlarında viral hale geldi.

Kullanıcılar genellikle aile fotoğrafları, evcil hayvanlar ve özel anılar için bu hazır komuttan faydalanıyor.

Yapay zeka teknolojileri artık gündelik hayatımızın bir parçası haline geldi. Bununla birlikte AI modelleri artık yeni bir eğlence anlayışını da yaşantımıza dahil etmeye başladı. Son günlerde sosyal medyada ChatGPT ve Google Gemini ile çocuksu pastel boya çizimleri viral oldu.

Kullanıcılar basit bir prompt şablonunu doğrudan ChatGPT ya da Gemini platformlarına yazarak, çizime dönüştürülmesini istediği fotoğrafı da ekleyip gönderebilir. Yalnızca birkaç satırlık bu komut, hafızanızda iz bırakan anılarınızı keyifli bir şekilde yeniden canlandıracak.

ChatGPT pastel boya efekti trend oldu

Gemini ve ChatGPT platformlarının görsel oluşturma özelliği sayesinde siz de bu akıma katılabilirsiniz. En değerli anılarınızı çocuksu bir saflıkla yeniden yorumlayacak bu prompt, şu anda sosyal medyada büyük bir ilgi görüyor.

Özellikle de TikTok, Instagram ve X (eski adıyla Twitter) gibi uygulamalarda milyonlarca tıklanmaya ulaşan bu kareler, yapay zekanın yalnızca profesyonel işlerde değil, ayrıca kişisel bir eğlence aracı olarak da değerlendirilebileceğini gösteriyor.

Yapay zeka ile pastel boya çizim efekti nasıl yapılır?

Yalnızca birkaç dakikanızı ayırarak siz de kolaylıkla eşsiz hatıralarınızı daha da unutulmaz kılabilirsiniz. Bunun için aşağıda yer alan komutu kopyalayıp yapay zeka sohbet robotuna yapıştırmanız, ardından efekt uygulamak istediğiniz fotoğrafı platforma yüklemeniz gerekiyor.

Gemini ve ChatGPT çocuk çizimi komutu şu şekilde karşımıza çıkıyor:

“Fotoğrafın tamamını pastel boya tarzında tek resim olarak oluştur. Ayrıntıları basitleştirerek, sanki 10 yaşındaki bir çocuk tarafından çizilmiş gibi görünmesini sağla. Orijinal resimdeki renkleri kullanma. Resme, beyaz bir kağıda çizilmiş gibi bir hava ver ve çok sevimli bir atmosfer yarat.”