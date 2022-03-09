Mühendislikte Topuk Sesleri’22 (MTS) 15 Mart’ta kapılarını açıyor

IEEE İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa bünyesinde gerçekleştirilecek olan gelenekselleşmiş Mühendislikte Topuk Sesleri etkinliği; 15 Mart 2022 tarihinde Avcılar Kampüsü Mühendislik Fakültesi‘nde misafirlerini ağırlayacak.

Mühendislikte Topuk Sesleri’22 etkinliği IEEE İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa Öğrenci Kulübü bünyesinde gerçekleştirilecek. Bu yıl 8. kez düzenlenecek olan etkinlikte global çapta firmalardan gelen üst düzey konuşmacılar yer alacak.

Mühendislikte Topuk Sesleri’22 etkinliğinde neler olacak?

Kadının mühendislerin sektördeki rolünün, AR&GE’de kadın yöneticinin yerinin, pandeminin çalışan kadın ve erkeğe etkisinin, satış ve pazarlamacının gözünden kozmetik sektörünün alanında uzman değerli konuşmacılarla tartışıldığı etkinlikte oturumlar, sürpriz çekilişler olacak ve fuaye alanındaki değerli firmalar katılımcılarla buluşacak.

Birbirinden değerli konuşmacıları, networking alanındaki firmalarla birebir görüşme imkanı, çeşitli çekilişler ve sosyal konuk oturumu ile IEEE İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’nın en büyük etkinliklerinden biri olan Mühendislikte Topuk Sesleri etkinliğinin medya sponsoru ise Webmasto oldu.

Etkinliğe katılım gösterecek firmalar; Kordsa, Vodafone, Yves Rocher, Turkcell ve Ericsson. Ayrıca etkinliğin sosyal konuk oturumunda “Evdeki Saat” grubu katılımcılarla buluşacak.

Etkinliğe kaydolmak ve detaylı bilgi almak için https://bit.ly/3hNQH4A bağlantısını ziyaret edebilirsiniz.