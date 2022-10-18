Motorola’dan tek tuşla uzatılabilen telefon konsepti

Katlanabilir telefonlardan sonra şimdi de uzatılabilir telefon modelleri karşımıza çıkıyor. Motorola, ana şirketi Lenovo’nun Tech World 2022 etkinliğinde uzatılabilir yeni konsept telefonunu tanıttı.

Paylaşılan demo videosunda görüldüğü gibi, telefonun yan kısmında yer alan tek bir tuş ile telefonun boyu uzatılabiliyor. Telefon arayüzü ise eş-zamanlı olarak ekran boyutuna duyarlı olarak genişliyor.

İlgili demo videosunda konsept telefonun sadece ön yüzü gösteriliyor. OLED panele sahip olan ekran 4 inç boyutuna sahip; uzatıldığında ise 6.5 inç’e kadar çıkabiliyor.

Motorola’nın bu akıllı telefon konsepti ile ilgili çok fazla detay paylaşmadığını da belirtmek gerekiyor. Dolayısıyla piyasaya girip girmeyeceği konusunda da bir netlik yok. Ancak esnek ekrana sahip olan telefonların henüz piyasaya yeni girdiği düşünüldüğünde, bu tür telefon konseptlerini piyasada görmek için biraz beklememiz gerekecek diyebiliriz.