Motorola Razr 40 Ultra 2024 yapay zeka özellikleri ile çığır açacak

Bir döneme damgasını vuran Motorola markası günümüzde Lenovo çatısı altında geçmişe nazaran daha mütevazı bir şekilde yoluna devam ediyor. Fakat 2024 yılında marka, vizyonunu daha da ileri taşıyarak yenilikçi teknolojilere ayak uydurmak istiyor. Lenovo Mobil Cihazlar Başkanı Chen Jin, Çinli sosyal medya platformu Weibo’dan yaptığı açıklamada, Motorola telefonların bu yıla damgasını vuracağını belirtti. Özellikle de Motorola Razr 40 Ultra 2024 cihazının yapay zeka özellikleri sayesinde olağanüstü bir performansa sahip olacağını aktardı.

2024 yılında teknoloji dünyası, özellikle de yapay zeka alanında kıyasıya bir rekabete şahit olacak. Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un çok yakında piyasaya sunacağı tahmin edilen yeni Galaxy S24 serisi akıllı telefon ailesinin güçlü AI özelliklerine sahip olması bekleniyor. Eylül ayında piyasaya çıkacak yeni iPhone 16 serisinde de yine birçok ilgi çekici yapay zeka özelliğinin bulunacağı söyleniyor. Şimdi Motorola da rakiplerinden geri kalmak istemediğini açık bir şekilde ortaya koyuyor ve yeni performans canavarı telefonuyla ilgili ilk kayda değer ipuçlarını veriyor.

Motorola Razr 40 Ultra 2024, Snapdragon 8 Gen 3’ten güç alacak

Chen Jin’in açıklamasına göre merakla beklenen yeni Motorola telefonu, Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Gen 3 çipine sahip olacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen ve sekiz çekirdeğe ev sahipliği yapan çip, önceki nesilden yüzde 30 daha yüksek CPU performansı ve yüzde 20 oranında daha güçlü verimlilik vaat ediyor.

Oyuncularda 8K’ya kadar destek sunan ve 240 Hz’e kadar ekran yenileme hızlarını destekleyen yonga seti, yapay zeka konusunda da önemli unsurlar taşıyor. Snapdragon 8 Gen 2’ye göre yüzde 40 daha hızlı AI performansıyla gelen çipte daha kaliteli görüntü işleme, daha yüksek hızlı bir çeviri süresi ve daha doğal ses tanıma gibi işlevler bulunuyor. Tüm bu faktörler sayesinde cihaz, rakiplerini geride bırakmayı amaçlıyor.

Öte yandan elbette ki cihaz, katlanabilir telefon seçenekleri arasında öne çıkan bir model olarak biliniyor. Etkileyici bi tasarıma ev sahipliği yapan model, bu yıl çıkacak yeni sürümüyle beklentilerin üstüne çıkmayı hedefliyor. Gelişmiş yapay zeka (AI) özelliklerini bünyesinde taşıyacak ürünün çok yakında tüketicilere duyurulacağı tahmin ediliyor.

Tasarım konusunda yenilikçi ögelere sahip olması beklenen Motorola Razr 40 Ultra 2024 modeli için geri sayım başladı. Snapdragon 8 Plus Gen 1 çipe sahip selefinden daha güçlü bir performans sunması beklenen cihazda ayrıca 1080 x 2640 Full HD+ çözünürlük kalitesi ve 165 Hz yenileme hızına sahip 6,9 inç OLED ekranla karşımıza çıkabilir. İddialara göre cihazda ayrıca 8 GB RAM kapasitesi ve 256 GB dahili depolama alanı bulunacak.