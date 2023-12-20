Samsung Galaxy S24 Ultra fotoğrafları AI desteğiyle iyileştirecek

Güney Koreli teknoloji devi Samsung çok yakında yeni amiral gemisi akıllı telefon ailesiyle karşımıza çıkacak. Merakla beklenen Galaxy S24 serisi için geri sayım başlarken, cihazlarla alakalı yeni sızıntılar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Gelen son haberler ise serinin en güçlü seçeneği olacak Samsung Galaxy S24 Ultra modelinin yapay zeka yardımıyla fotoğrafların kalitesini iyileştireceğine işaret ediyor.

Samsung’un yapay zeka konusunda en gelişmiş telefonu olacak Galaxy S24 Ultra modeli, farklı yönlerde bir dizi ilgi çekici özelliğe ev sahipliği yapacak. Ice Universe tarafından aktarılan bilgilere göre merakla beklenen yeni cihaz, fotoğraf kalitesini optimize eden özel bir algoritmayı bünyesinde taşıyacak. Bu sayede telefon, hem yapay zeka hem de fotoğrafçılık konusunda üst düzey özellikler sunacak.

Galaxy S24 Ultra mobil fotoğrafçılar için yapay zeka desteği getiriyor

İddialara göre Galaxy S24 Ultra’nın 200 MP ana kamerasının görüntüdeki 12 nesne türünü tanımlayıp bunları yapay zeka ile optimize edeceği öne sürülüyor. Böylelikle performans canavarı amiral gemisi akıllı telefon modeli, fotoğraf kalitesini ve fotoğraftaki detayları pratik bir şekilde iyileştirebiliyor.

Öte taraftan kaynak, cihazın gece modu konusunda olağanüstü bir performans artışı göstereceğini vurguluyor. Henüz bununla alakalı pek fazla detaya yer verilmezken, tahminlere göre cihaz, karanlık ortamlarda çekilen fotoğrafları iyileştirme yeteneğine sahip bir yapay zekaya ev sahipliği yapacak.

Cihazla alakalı daha önce ortaya çıkan bazı sızıntılarda ise telefonun yepyeni bir fotoğraf düzenleme özelliğiyle geleceğine işaret ediyor. Bununla birlikte şirketin yeni üst düzey telefonu Galaxy S24 Ultra, kullanıcılara fotoğraf çektikten sonra yapay zeka destekli düzenleme araçları getirecek.

Cihaz yüzde 56 daha dayanıklı olacak

Samsung Galaxy S24 Ultra ile ilgili bir başka iddia ise cihazın alüminyum yapısı sayesinde serinin bir önceki modeline göre yüzde 56 oranında daha güçlü bir yapıya sahip olacağı oluyor. Ahmed Qwaider tarafından aktarılan bilgilere göre model, Gorilla Glass Armor adı verilen cam koruma teknolojisi sayesinde dayanıklılığını üst seviyeye çıkaracak.

Şimdilik cihazın ekranıyla alakalı pek fazla bilgiye bulunmuyor. Fakat iddialara göre beklenen performans canavarı telefon, 2.600 nit tepe parlaklığa ulaşacak üst seviye bir panelle karşımıza çıkacak. Öte yandan cihaz, iddialara göre 25 watt hızlı şarj desteğiyle gelecek. Beklenen telefonun Ocak ayında piyasaya çıkacağı tahmin ediliyor.