Yazılım devi Microsoft, Windows işletim sistemini iyileştirmek adına işletim sistemine bir yandan yeni özellikler getirirken bir diğer yandan da işletim sisteminde yer alan kullanılmayan uygulamaları da kaldırıyor.

Bu noktada Microsoft, Windows kullanıcılarından gelen geri bildirimleri değerlendirerek karar alıyor. Tespit edilen yeni bir destek sayfasına göre ise Microsoft, Windows Cortana desteği hakkında yeni bir karar aldı.

Microsoft, Windows Cortana desteğini kesiyor

Microsoft Windows Cortana desteğini sonlandırıyor. Windows Central ve XDA Developers tarafından tespit edilen yeni bir destek sayfasına göre şirket, bu yılın sonlarından itibaren, “Windows işletim sisteminde yer alan Cortana uygulamasını artık bağımsız bir uygulama olarak desteklemeyi sonlandıracağını” ifade ediyor.

Microsoft’un Windows işletim sisteminde Cortana desteğini sonlandırması pek çok kişi için beklenmedik bir gelişme değil. Bilindiği üzere Microsoft geçtiğimiz ay gerçekleştirmiş olduğu Build etkinliğinde, “Windows Görev Çubuğu” üzerinde yer alacak ve Cortana’nın piyasaya sürüldüğü andan itibaren yapabildiği her şeyi ve çok daha fazlasını yapabilecek olan ve bunların yanında yapay zekadan da yararlanacak olan Windows Copilot aracını duyurmuştu. Microsoft’un OpenAI ile ortaklık kurarak geliştirdiği bu yeni araç, içerik özetleme, metni yeniden yazma, soru sorma, bilgisayar ayarlarını yapılandırma, uygulama işlemleri ve çok daha fazlasını gerçekleştirebilecek.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli yazılım şirketi Microsoft, Cortana’yı ilk olarak 2015 yılında Windows 10 işletim sistemine getirmişti. Cortana ile birlikte kullanıcılar sesli ve yazılı komutlar ile hatırlatıcılar ayarlamaya, uygulamaları açmaya ve sorular sormaya olanak sağlamıştı. Micorosft’un bu hamlesi Apple’ın macOS bilgisayarlarına “Siri” asistanını getirmesinin ardından gerçekleşti.

Geçen süre zarfında Cortana, Microsoft’un da gerekli olan ilgi ve geliştirmeleri sağlayamamasının da etkisiyle kullanıcılar tarafından ilgi görmedi. Microsoft’un dijital asistanı, Windows 11 işletim sistemiyle birlikte görev çubuğu üzerindeki belirgin yerini kaybetti ve Windows 11’in açılış deneyimleri arasında yer almadı. Microsoft, Windows işletim sisteminden önce iOS ve Android cephesindeki Cortana uygulamasını kapatmış bunların yanında Surface kulaklıklarıyla diğer cihazlarındaki Cortana desteğini sonlandırmıştı.

Microsoft’ın Windows 11 işletim sisteminden Cortana desteğini tam olarak ne zaman kaldıracağı belirsizliğini koruyor. Tüm bunların yanında Microsoft’un Bing sohbet robotu ve Microsoft 365 Copilot’u da içeren büyüyen yapay zekâ araçları paketinin birinci önceliğe sahip olduğu görülüyor.

Dijital asistan Cortana, Windows’tan kalkıyor olsa da Microsoft, Cortana’nın Outlook mobil, Microsoft Teams mobil, Teams ekran ve Teams odalarında kullanılmaya devam edeceğini söylüyor. Elbette ki bu uygulamalarda Cortana’nın ne kadar kullanıldığı ve Microsoft’un Cortana projesine daha ne kadar yatırım yapacağı da şimdilik cevapsız kalan sorular arasında yer alıyor.