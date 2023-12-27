Microsoft, Windows 9 işletim sistemini neden atladı?

Windows 9 neden piyasaya çıkmadı? Teknoloji devi Microsoft’un lansman etkinliklerini takip eden internet kullanıcıları, 2015 yılında şirketin yeni işletim sistemini duyurduğu lasnman etkinliğinde herkesi şaşırtarak ilginç bir hamlede bulundu. Windows 8.1 işletim sisteminden sonra direkt olarak Windows 10’a geçen firma, hayranlarında yarattığı kafa karışıklıklarına rağmen yine de yeni bir döneme adım attı.

Şimdiye kadar şirket, yeni işletim sistemi güncellemelerine isim koyarken belirli bir mantık çerçevesinde hareket etti. İlk olarak Windows 95’te piyasaya sürülme tarihine göndermede bulunan şirket, Windows 7 ile birlikte ise sayısal sıraya geçiş yaptı. Ancak Windows 8.1’den sonra piyasaya çıkması gereken Windows 9’un es geçilmesi dikkat topladı. Peki ya Microsoft neden Windows 9’u hiçbir zaman yayınlamadı? İşte detaylar…

Windows 9 neden piyasaya çıkmadı?

Windows 10 işletim sisteminin piyasaya çıktığı lansman etkinliğinde Microsoft yöneticisi Tony Prophet, teknoloji dünyasında tartışma yaratan “Windows 9 neden çıkmadı?” sorusuna yanıt kazandırdı. Tecrübeli yöneticinin açıklamasına göre şirket, Windows 8’in kötü şöhreti üzerine kalıcı bir dönüşüme giderek kullanıcılarda oluşabilecek önyargıyı ortadan kaldırmak için böyle bir yol izledi.

Şirketin şimdiye kadarki en tartışmalı işletim sistemlerinden bir tanesi olan Windows 8, masaüstü kullanıcılarından ziyade dokunmatik ekranlı cihazlara odaklanan yapısıyla eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti.

Dolayısıyla da Microsoft ekibi o dönem yeni işletim sistemlerinin Windows 8’in devamı niteliğinde olduğu düşünülmemesi için bu şekilde radikal bir hamlede bulundu. Windows 10 ile birlikte marka, yenilikçi yapısını gözler önüne serdi.

9 rakamı bazı inançlarda uğursuzluğu temsil ediyor

Microsoft’un Windows 9’u atlama sebeplerinden bir diğeri ise muhtemelen 9 rakamının Japon kültüründe uğursuz olarak kabul edilmesinden kaynaklanıyor. Bu inanç günümüzde Japonya’da hala yaygın bir şekilde devam ederken, Japoncada bu rakam “ölüm” anlamı taşıyan “shi” kelimesine benzerliğiyle hassasiyet taşıyor.

Elbette ki Windows 9’un çıkmama nedenini tamamen bununla bağdaştırmak doğru bir yol olmayacaktır. Şirket şimdiye kadar bununla alakalı resmi bir doğrulama yapmadı. Ancak yine de Microsoft’un Japonya pazarında oldukça geniş bir pazar payına sahip olduğu düşünüldüğünde, bunun da firma için etken sebeplerden bir tanesi olduğu tahmin ediliyor.