Microsoft, Windows 12 işletim sistemini test etmeye başladı

Microsoft, Windows 11’in halefi üzerine çalışmalarına devam ediyor. İddialara göre şirket, merakla beklenen yeni Windows 12 işletim sistemini test etmeye başladı. Pek çok büyük yenilik ile karşımıza çıkması beklenen yazılım, özellikle de yapay zeka yetenekleriyle adından sıkça söz ettirecek gibi görünüyor. Ortaya çıkan son detaylar, heyecan yaratan işletim sisteminin yolda olduğunu gözler önüne seriyor.

XDA Developers tarafından aktarılan bilgilere göre Microsoft, şirket içi kullanım amacıyla Canary kanalında yeni bir güncelleme yayınladı. Bununla birlikte söz konusu güncellemenin, yeni nesil işletim sistemini temsil ettiği yönünde kayda değer ipuçları görüldü.

Windows 12 yeni Canary güncellemesinde ortaya çıktı

Microsoft’un test etmeye başladığı öne sürülen yeni Windows 12 işletim sistemi için beklentiler yükseldi. Ortaya çıkan bilgilere göre şirket içi kullanım amacıyla yayınlanan yeni Canary güncellemesinin yapı numarası “27547” olarak etiketlendi. Bir önceki sürümün yapı numarasının “26047” olduğu bilinirken, normal şartlarda bu tarz büyük rakamlar sıçramaların, şirketin yeni bir Windows sürümü hazırladığı anlamı taşıdığı belirtildi.

Elbette ki test edilen yeni güncellemenin Windows 12 olduğunu işaret eden tek gösterge bu değil. Bunun yanı sıra paket kodu daha önceki Windows 11 sürümlerinde “ni_release” olarak karşımıza çıkarken, bu sürümde ise “ge_release” olarak farklılık gösterdi. Söz konusu değişiklik de yine şirketin yeni işletim sistemleri için uyguladığı bir adım olarak biliniyor. Yeni paket kodunda yer alan “ge” ekinin ise “germanium” kod adını temsil ettiği tahmin ediliyor.

Yeni Canary sürümünde ortaya çıkan bu iki güçlü kanıt, Windows 12’nin yolda olduğunu bir kez daha gösteriyor. Microsoft’un merakla beklenen yeni işletim sistemi için geri sayım başladı. Şu anda şirket, yazılımın henüz ön aşamalarında çalışmaya devam ediyor. Yayınlanan güncellemede tespit edilen hataların tek tek ortadan kaldırılarak nihai sürüme hazırlandığı tespit edildi.

Güncelleme yalnızca şirket içi erişime açıldı

Şu anda bu güncelleme yalnızca şirket içi dahili kullanıma sunulmuş durumda. Yani standart Windows 11 kullanıcılarının yanı sıra Windows Insider programına kayıtlı olan kullanıcılar da ne yazık ki henüz bu sürüme erişemiyor.

Microsoft, Windows 12 için başlattığı test süreciyle birlikte yeni işletim sisteminde önemli bir aşama katetmiş gibi görünüyor. Fakat yine de Windows 12’nin resmen karşımıza çıkması muhtemelen biraz daha zaman alacak.